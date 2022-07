SANA AL MUNDO: El porqué los presidentes se vuelven sordos, ciegos y mudos: ¿mito o realidad?

Con el pasar de los años venimos escuchando un refrán el cual se ha popularizado entre los diversos integrantes de los pueblos que componen los gobiernos occidentales: “El presidente es ciego, sordo y mudo”.

Al escuchar esto enseguida nos percatamos de que no hay que ser “el genio de la lámpara de Aladino” para entender aquello que nos están diciendo; los Estadistas no ven ni escuchan los reclamos de los ciudadanos. A todo esto, se le suma la mudez, aquella imposibilidad física que tiene el individuo que no le permite hablar por causa de su sordera.

En definitiva, los gobernantes se han desconectado tanto del pueblo como aquellas marcadas diferencias que sacáramos de las desempolvadas páginas de la mitología griega, que ponían en evidencia, por un lado, la inaccesibilidad de los dioses que habitaban en la cima del Monte Olimpo, y por el otro, los simples mortales desprovistos de hacer cualquier reclamo. Los primeros bien pudieran representar a la cúpula política que impera en la sociedad mundial contemporánea, los segundos a personas como tú y como yo…y creemos entender a qué se debe este fenómeno.

Los Presidentes son esclavos del poder y de sus formas, están sometidos, secuestrados por el mismo y no pueden accionar como el resto de los “mortales”, o mejor dicho, los demás habitantes de una región o país, por el simple hecho de que deben guardar con celo unos rigurosos protocolos que hacen que su vida sea sumamente estresante, con ciertos momentos de gratificación, pero que por su seguridad deben cumplirlos a cabalidad.

Cada presidente tiene en su círculo a funcionarios que son sus oídos, ojos y voz. Estos deben trabajar acorde a lo que el jefe de la Nación quiere.

Aunque muchos repitan que el Estado es de todos y para todos, (QUE SÍ QUE LO ES), y que no es un botín de un grupo en particular, en nuestro país República Dominicana se ha culturizado lo contrario.

Los gobernantes no llegan solos, llegan al poder porque un ejército de hombres y mujeres dan su vida para que eso sea posible. En RD se ha hecho común que el gobierno que sube lo hace con la gente que trabajó para eso, y por esa razón es que repiten una y otra vez… ganando elecciones tras elecciones.

UN GOBIERNO PARA TODOS

Por primera vez en la historia de este país caribeño, tenemos a un presidente que trabaja para todos los sectores. Es primera vez que las provincias se están tomando en cuenta. Es primera vez que los campesinos tienen apoyo de las autoridades. Es primera vez que no sólo la capital y Santiago de los Caballeros ven avances en sus infraestructuras. Por fin un presidente que piensa en la salud pública.

Por primera vez en la historia de República Dominicana tenemos un Ministerio Público sin color ni banderas. Por fin se están llevando a la justicia a quienes por todos esos años desfalcaron al Estado. Por primera vez el presidente de la República se acerca a su pueblo, lo ve, le escucha y le habla.

POR AMERFI CÁCERES

*La autora es periodista, locutora, licenciada en Leyes y dirigente comunitaria.

Relacionado