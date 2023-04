SANA AL MUNDO: Cambio climático…Terremotos y Huracanes

Saludos distinguidos habitantes del planeta más hermoso del sistema solar!

Millones de personas en todo el mundo celebran el mes de abril como mes de la tierra y el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. Si bien es cierto que el compromiso de proteger al planeta debe ser continuo durante todos los días del año, el establecimiento de un Mes y Día o una ocasión específica para homenajearla— ha contribuido de manera decisiva a difundir los valores del medio ambiente sostenible.

¡Vivimos en un mundo maravilloso!

La Tierra está finamente ajustada para la vida, está a la distancia correcta del Sol; si estuviera más cerca nos quemaríamos, si estuviera más lejos sería demasiado fría para permitir la existenca de la vida. Se mueve precisamente a la velocidad apropiada para mantenerse en órbita. La atmósfera es de una clase que solo se halla alrededor de la Tierra, compuesta de gases en la proporción exactamente apropiada para el mantenimiento de la vida.

De modo maravilloso la luz procedente del Sol, el dióxido de carbono del aire y el agua y los minerales del suelo fértil se combinan para producir alimento para los habitantes de la Tierra.

¿Se produjo todo esto como resultado de la casualidad? Parece difícil concebir que condiciones tan extraordinarias y precisas pudieran haber sido obras del azar.

Se podría comparar a la Tierra como a una casa provista de todos los medios necesarios para la vida, en medio de un gran desierto estéril, el universo.

Hoy el mundo sufre el resultado del daño provocado por el extravío del hombre y como prisionero acorralado se revela en contra de una humanidad cómplice que sólo piensa en sus propios intereses en detrimento de la salud y bienestar del planeta.

Como bestia acorralada y enferma, el planeta revela su ira a través de desastres naturales, sequías e incendios, terremotos y huracanes, maremotos e inundaciones.

Impacto del cambio climático: Terremotos y Huracanes, surge de la preocupación de una servidora por dar un mensaje de alarma a un país que se torna indiferente ante las amenazas latentes y aquellas que acechan silentemente cual bomba de relojería, esperando el momento oportuno cuando seamos más vulnerables para detonar. Pero tengo un amigo, que es amigo de todos, un ser que pareciera que no duerme y vive vigilando cada latido de nuestro país, y del mundo. Cuantas veces lo he llamado preocupada por cosas que ocurren, o por una simple curiosidad de cosas que veo en alta mar, y él siempre me responde y complace. Está aquí para ayudarnos a recuperar nuestro hogar.

¡El planeta está enfermo! ¡El mundo está en alerta roja!

Si estamos ante la presencia de una alerta roja el peligro es extremo. El evento, es inmediato. La alerta es inminente.

Una alerta roja es el más alto nivel de amenaza o alerta en diversos sistemas de información y literalmente significa: peligro.

La Tierra es nuestra casa, y es posible que, como se trata de nuestro hogar, pienses que lo sabemos todo sobre el mismo. ¡La verdad es que no! Aún nos queda mucho por aprender sobre nuestra casa.

Actualmente, hay muchos satélites en órbita alrededor de la Tierra, tomando fotos y realizando mediciones. Esto nos permite saber más cosas sobre el clima, los océanos, la tierra, el cambio climático y muchos otros temas importantes. Los sismógrafos diariamente transmiten datos que nos ayudan a entender mejor el movimiento de las placas terrestres.

Siguiendo el consejo de las autoridades: «En ocasiones de peligro, siga las recomendaciones de un experto», Sana al mundo…

La autora es periodista, locutores, abogada, empresaria y líder comunitaria.

POR AMERFI CÁCERES

Relacionado