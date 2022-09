SANA AL MUNDO: Antivalores por un tubo

Cuando era niña anhelaba las vacaciones para luego regresar a la escuela con útiles nuevos, así poder tener a cada momento frente a mis ojos, a esos artistas que me deslumbraban, a esos muñequitos que siempre veía y de los cuales aprendí mucho y de otros me entretenía. Era la parte divertida de regresar a clases, Ya que no podía llevarme la tv al aula, pues los tenía en mi pupitre. Teníamos súper héroes justicieros, a niños que protagonizaban las novelas para la familia, herramientas de médicos, ingenieros, tribunales, astronautas, cantantes infantiles, autos y el universo, los rostros de nuestra historia, entre otros.

¿Por qué permitimos que las cosas llegaran a estos niveles? ¿Qué es lo que estamos pagando?

Pareciera una paradoja, algunas empresas que elaboran cuadernos en la República Dominicana promueven en las portadas de los mismos a figuras que, no representan en nada a la educación. Es más, estos íconos de barro promueven el desacato, la deserción escolar, la vida sin reglas ni principios, el desenfreno en todas sus formas, el sexo en las escuelas, el consumo de alcohol y drogas. No hay un freno a nada, más bien pareciera que también son cómplices del descalabro que llevamos como sociedad que fue creada sobre los valores éticos y morales y bajo el temor a Dios.

Quisiera saber qué tan profundo es el fondo de esos comerciantes que no se sacian de dinero, aún a costas del porvenir de la Nación. ¿Será que acaso no han visto que todos caemos? ¿Acaso son estériles y no se reproducen y así no temen que sus descendientes también caigan en esos lares?

Al contemplar tus hijos dichos cuadernos, ¿se convertirán estos en una invitación al estudio, o en cambio, el de seguir el camino de la “vida idílica” de estos protagonistas?

Hay una ley que dice: “Somos transformados por lo que contemplamos”. Los de la hembra son pasatiempos y se vendieron en la Feria del libro. Cuanto y de que forma se han cambiado las reglas del juego en República Dominicana! No me digan que esto es mundial, porque en otros países siempre han sido más “desarrollados” desenfrenados en esos temas, y por eso desde siempre hemos sabido la clase de individuos que se formaban. Aquí, en RD, sólo se escuchaba que algo malo ocurría porque las noticias lo decían. Éramos un ejemplo de virtudes y buen comportamiento. Había respeto a los mayores. Tampoco me digan que si no me gusta la portada de un cuaderno pues que compre el otro, porque no sólo en mi casa debe haber orden, también los vecinos deben tenerlo para que haya paz.

De nada vale apagar mi radio si el de al lado sube su volumen, de nada sirve que vaya por mi vía, si el otro conductor me intenta sacar varias veces para el cruzar. Debemos revisarnos, debemos exigir a las autoridades para que pongan atención.

Para reflexionar… 🤔

POR AMERFI CÁCERES

▪︎La autora es periodista, locutora, licenciada en Leyes y líder comunitaria.

Relacionado