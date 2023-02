San Valentín en RD

A pesar de que sus orígenes no se remontan a nuestro país, los dominicanos disfrutan de diferentes formas el 14 de Febrero, Día de San Valentín, en nuestro país.

Es una fecha que tiene un doble motivo: El amor de los enamorados y el de la amistad, pero muchos solo lo relacionan con el amor pasional y no en el ámbito espiritual o de amigos.

Los regalos de San Valentín varían de acuerdo a la clase social de los novios o parejas de esposos y pueden ir desde una casa, un carro, un yate, electrodomésticos, un reloj de marca, zapatos, carteras, accesorios para el pelo, perfumes, cremas y hasta peluches.

También están los regalos que no son bien correspondidos, en donde siempre a uno de los enamorados, supuestamente, se le olvida que era el Día de San Valentín, por lo regular a los hombres, las mujeres son más detallistas y atentas.

Muchos no regalan porque dicen que es un día comercial y prefieren entregar obsequios otro día que sea distinto al que se ha designado para los enamorados.

Es un día de mucha música y bebidas refrescantes en donde la alegría se hace presente en los que deciden sacar un momento en la faena y compartir con sus compañeros de trabajo y amigos.

Muchas amas de casas no cocinan y prefieren que la pareja le compre comida ya elaborada o la saque a almorzar a algún restaurante o lugar de encuentro.

Algunas personas van al trabajo vestidas de rojo, tanto los hombres como las mujeres o de tonalidades rosadas.

San Valentín se representa con un corazón rojo que es atravesado por una flecha. De ahí la frase entre enamorados que dice que quedaron flechados por el amor.

No todos los países celebran la emotiva festividad y los dominicanos, sin importar si tienen dinero o no, se las ingenian para regalar algo a su ser querido y quedar bien.

Los románticos encuentran en las emisoras de música suave canciones apropiadas para la especial ocasión de los enamorados y de la amistad.

Al hacer un poco de historia, tenemos que San Valentín o San Valentino de Interamna surgió en Roma, en el siglo III, nació en Interamna, Italia, en 176 después de Cristo y falleció el 14 de febrero del año 273, decapitado, a la edad de 97 años.Con la fecha del fallecimiento de Valentín , quien era un sacerdote que había sido sentenciado varias veces por celebrar, de manera secreta, matrimonios de los jóvenes que estaban enamorados, nace la tradición de la conmemoración.

Según el portal de nationalgeographic.com.es . «En ese tiempo el gobernador era Claudio II quien promulgó una ley que prohibía a los jóvenes casarse para que se alistaran en el ejército, pero como no estaba de acuerdo con esa ley el sacerdote Valentín desafió la prohibición y comenzó a celebrar matrimonios en secreto con jóvenes que estaban enamorados y logró que muchos ingresaran al cristianismo y que asistieran a los presos antes de que fueran torturados y ejecutados».

De acuerdo a la misma fuente, cuando Valentín fue descubierto lo arrestaron y confinaron a la mazmorra o celda subterránea donde fue lapidado y además decapitado el 14 de febrero.

Otros historiadores sitúan su origen en la celebración de las fiestas llamadas lupercales o lupercalia que se celebraban en Roma el 15 de febrero.

Dentro de los países que celebran esta festividad de San Valentín se encuentran República Dominicana, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay, Venezuela, México, España, Puerto Rico, Paraguay, y otros.

Esperemos que, por lo menos en este día, no tengamos en los medios de comunicación noticias trágicas relacionadas a feminicidios de parejas o ex parejas y que se disfrute la festividad, que no tiene un origen tan agradable, con paz y armonía en todos los hogares y lugares donde la gente se reúna para conmemorar la fecha.

Por: María Hernández

