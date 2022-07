San Francisco de Macorís, entre el crecimiento, y “el desarrollo”

…Nos dicen rebuseros, quemagomas, huelgueros, y tirapiedras, pero entonces nos dicen, “estos macorisanos”, o “estos francomacorisanos”, dejando al desnudo una contradicción, y su marcada admiración, porque francomarisanos es, “el pueblo sano y franco de Macorís.

San Francisco de Macorís, subrayada en el exterior de sus límites geográficos, como una ciudad convulsiva, combativa, y reactiva, en una visión sesgada, que el circunscribirnos a ella, deja de lado las luces, y fortalezas, de una ciudad que se hace sentir, con invaluables aportes, intelectuales, académicos, deportivos, culturales, que, sumado a sus tierras productivas, sus hombres, y mujeres laboriosas, aportan al fisco, y a las riquezas de nuestra nación, con su participación en el PIB.

La geopolítica nos ha colocado en una posición privilegiada, pero poco aprovechada, no existe una agenda común de desarrollo provincial, ni mucho menos una visión de cohesión de capital, que nos fortalezca en una economía generadora de riquezas, y que se pueda convertir el crecimiento que exhibimos en un real desarrollo.

Somos la capital mundial del cacao, con más de 50,000 tareas cosechables, solo de Cacao Orgánico, obviando el tradicional, en un país donde el año pasado se exportaron 8000 toneladas métricas de la variedad, y que decir de nuestros arrozales, la provincia de mayor cantidad de sembradío, 220,000 tareas en producción con más de 4,400 arroceros. En ambos productos, nos distinguen tanto la calidad como la cantidad para la venta y exportación, pero no somos capaces de industrializarlos, y aumentar las potencialidades de estos productos, ricos en derivados, transformando así, nuestra economía mercantilista de simple trasiego, a una economía generadora de riquezas.

Históricamente nuestra ciudad ha sido paso obligatorio, para Santo Domingo, Santiago, y otros pueblos llegar a Castillo, Pimentel, Villa Rivas, Nagua, Cabrera, Rio San Juan, Sánchez, y Samaná, tenían que pasar por San Francisco, aunque con las nuevas rutas alternativas, hoy en día, ya no es paso de esos grandiosos compueblanos, a pesar de esto, en ese momento de tanto auge en los recorridos por nuestro terruño, no se dieron las estrategias, y visión para unir esfuerzos y construir una plaza comercial o parador de importancia.

Queda más que evidenciado, que el renglón construcción es el más pujante de la economía en la actualidad, y no existe una ferretería capaz de abastecer el mercado a precios competitivos, por lo que los materiales de construcción se compran en Santiago, o en la Capital, y la mano de obra, como en todo el país, está en manos de la emigración ilegal, es decir, fuga de capital, pero como paradoja de la vida, queremos venderles los apartamentos a los macorisanos.

Dentro del renglón construcción, la torre de apartamentos y las plazas, ocupan los primeros lugares, y no hay una tienda de muebles para apartamentos, pero mucho menos, nuestras ebanisterías se enfocan en ese sector.

Las obras que construimos, no están asociada a un modo o medio de producción, no hay un cohesionamiento de capital, ni un concepto de tradición societaria, en ningún sector económico, o comercial, por tanto no hay redistribución de las riquezas, y si bien exhibimos bienestar, es parte de la cosmiatría social de un pueblo que languidece, con una alta emigración por falta de oportunidades, fugas de cerebros, y marginalidad de amplios cordones de pobreza, que se forman al salir despavorido de los campos, por la insignificancia de su esfuerzo por producir.

Las tecnologías nos proporcionan un interesante escenario, ya que nuestras empresas de comunicaciones, televisión, y Radio, la han incorporado, y hoy podemos exhibir televisión regional, y nacional, importantes páginas de internet, pero la visión localista del manejo de los temas, nos ciñen una alambrada en el mundo de los intereses, circunscrito solo a quien le interesa lo de Macorís, por lo que debemos hacer, una reingeniería social, para conectarnos a la corriente de opinión a nivel nacional, y que sirva esta para promocionar de manera diferente nuestra verdadera ciudad, la cual es vista por las agencias de noticias, de los medios nacionales, solo cuando ocurre el hecho.

Somos la provincia más aglutinada del país, con más de 400 organizaciones sectoriales, dos sociedades ligadas al desarrollo, un consejo económico y social, dos universidades, dos movimiento de organizaciones sociales, y populares muy activas, sector comercio organizado, entre otros sectores que inciden en las decisiones, y cada quien, con su agenda debajo del brazo, las cuales son creadas a la luz de los intereses personales, o grupales, en un cuarto frio de una oficina, que responden a la visión de los reunidos, donde no se identifican las prioridades, y necesidades, por lo que la inversión no orientada, nos deja un espacio vacío, una sed insaciable, que se expresan en las constantes huelgas, que por más que el estado invierta, sin una agenda cronológica por prioridades, siempre habrá motivos para las protestas, porque obviamos, que las agendas sociales se construyen con un diagnóstico participativo, con participación calificada.

Advierto la calidad de la calificación, porque no hay una institución de esas que dicen representarnos, y que se abrogan el derecho de decidir por nosotros, que, en mandato social, le hayamos conferido la calidad de la representación.

Una clase dominante de concepción filosófica débil, además de ser reverente al poder, no asume su rol, y una clase gobernante, que aparte de la distracción tradicional, también tiene su agenda, a la luz de voto.

Nos hace falta que las universidades asuman su rol social y hagan sus aportes en investigación y orientación de capital y en una alianza publico privada, diseñemos nuestra ciudad, con una reingeniería social que responda al desarrollo que promueve, el gran crecimiento de nuestra urbe.

El anquilosamiento institucional y la improvisación nos asaltan, demos un paso al frente, vamos a construir una agenda común de desarrollo provincial, con vinculación regional, que nos convierta en lo que realmente somos, la capital del Nordeste.

Por Wilson A. Gómez G.

