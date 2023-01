Samuel Sierra a Abel Martínez: “Usted está más solo que la una de la tarde” dentro del PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Julio Samuel Sierra consideró que las aspiraciones presidenciales Abel Martínez “están más solas que la una de la tarde” dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque según él, como altos representantes de esa entidad, Margarita María Cedeño y Danilo Medina, “están en todo, menos en respaldarlo”.

“Hermano querido, usted está más solo en ese partido que la una de la tarde, porque Margarita y Danilo están en todo, menos en ti y en respaldar tus aspiraciones”, expresó.

Aunque está consciente de que aún no ha iniciado el periodo preelectoral, el comunicador agregó que al alcalde de Santiago debería estar preocupado, por el hecho de que Danilo Medina, presidente de su partido, fue noticia por pasar el Año Nuevo junto al exmandatario Hipólito Mejía y no apoyando su candidatura.

“Abel Martínez tiene que estar preocupado, primero, porque el presidente de su partido celebra junto a Hipólito Mejía en Año Nuevo y no con él, no subió una foto con él, no hace un mensaje en conjunto con él, Abel no existe. El 31, yo estoy seguro de que ni lo llamó para felicitarlo y prefirió irse donde su gran amigo el expresidente Hipólito Mejía”, manifestó.

Además, destacó que recientemente la exaspirante presidencial y alta dirigente del partido morado, Margarita Cedeño, reseñó la falta de diálogo o canales adecuados para realizar negociaciones políticas dentro de esta organización.

“Hoy se despacha diciendo que no hay canal de comunicación entre los dos y que están acéfalos de propuestas, que no ha habido una propuesta que la convenza”, narró.

Sierra externó sus valoraciones junto a los comunicadores Aneudy Ramírez y Nikauly de la Mota durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

