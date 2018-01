Samsung lanzará este año un tablero para presentaciones digitales interactivas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LAS VEGAS.– Samsung Electronics Co., Ltd. le ofrecerá a los asistentes de CES 2018 la primera vista a su visión para “el lugar de trabajo del futuro” con la revelación de su nuevo Samsung Flip, tablero de presentación digital. Presentada en el evento First Look de la compañía, el Samsung Flip WM55H promueve más interacción digital colaborativa al aliviar los retos más prominentes a los que se enfrentan las empresas al organizar, facilitar y recapitular una reunión.

Mejor que los rotafolios de papel standard y que los tableros análogos, el Samsung Flip expande las oportunidades de generar ideas que cambien el juego mientras mantiene la sensación familiar de la escritura tradicional. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, Samsung Flip permite compartir información fácilmente, anotaciones, movimientos y hasta realizar búsquedas, así como la habilidad para que múltiples usuarios creen contenido al mismo tiempo. Adicionalmente, la base portátil con ruedas del Flip permite convertir cualquier espacio en un lugar de reunión, significando una flexibilidad mayor para las empresas con espacios de conferencia limitados. Finalmente, la interface intuitiva de presentación Flip fue diseñada específicamente para que fuera amigable para el usuario y le permitiera conversaciones oportunas, ininterrumpidas.

“La frecuentemente defectuosa logística moderna de reuniones hace fácil que los participantes se sientan distantes y por ello, ideas vitales y descubrimientos se pierden,” dijo Seog-gi Kim, Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics. “Los trabajadores de hoy requieren tecnologías más poderosas y flexibles, y realmente creemos que nuestra nueva Samsung Flip ofrece posibilidades ilimitadas para liderar colaboraciones impactantes. Estamos emocionados de debutar el Samsung Flip en CES 2018, y esperamos seguir construyendo sobre las bases de esta tecnología para ayudar a las empresas a trabajar mejor, de forma más inteligente y más rápida”.

Colaboración productiva y colaborativa

A través de la interacción simultanea multiusuario, el Samsung Flip asegura que todas las voces e ideas sean escuchadas durante una reunión. Hasta cuatro participantes diferentes pueden introducir contenido o anotaciones directamente en la pantalla al mismo tiempo usando sus dedos o una pluma doble cara. Al hacerlo, cada usuario puede personalizar su propio estilo de escritura, tamaño y color, con cada anotación claramente presentada en resolución UHD.

Para mayor interactividad, la Samsung Flip también ofrece compatibilidad extensiva con dispositivos a través de conectividad Wireless y USB, PC y puertos móviles. La funcionalidad integrada de compartir pantalla hace que el contenido Flip esté disponible en PCs, smartphones y tabletas conectadas sin interrupción o reducción de la calidad visual. De la misma manera, los usuarios también pueden importar contenido personalmente almacenado a la pantalla Flip e introducir ideas frescas a la discusión.

Creatividad cómoda y personalizada

El Samsung Flip brinda eficiencia colaborativa sin precedentes al condensar múltiples herramientas y procesos requeridos para una reunión tradicional en un estilizado diseño todo en uno. Los participantes no necesitan un touch pen especializado para interactuar con la pantalla y pueden borrar notas con solo deslizar su palma sobre el contenido. Los usuarios Flip también pueden acceder a hasta 20 páginas de espacio para escribir, con funcionalidades de búsqueda integradas disponibles para dirigir instantáneamente a los usuarios a contenido específico. Este proceso continuo evita tiempo perdido e interrupciones como resultado de tener que buscar entre varias hojas de papel o líneas de notas para localizar un detalle específico.

Cada Flip es personalizable y puede ser configurado para vista retrato u horizontal para encajar las necesidades de la reunión. Cuando se usa con su stand ajustable, el Flip también maximiza el espacio disponible para escribir en la posición elegida por el usuario. Si la reunión necesita de una discusión más centralizada, tipo mesa redonda, los usuarios pueden conectar el Flip a una montura de pared.

Conclusión conveniente y segura

A medida que las reuniones terminan, el Samsung Flip almacena de forma segura todo el contenido en una base de datos centralizada, eliminando la necesidad de una recapitulación incómoda o de transcripciones escritas a mano. Un sistema hermético, con protección a base de contraseña, resguarda los detalles de la reunión y asegura que solo usuarios aprobados puedan acceder a la información. Una vez que inician sesión, los facilitadores de la reunión y sus participantes pueden descargar y compartir contenido presentado a través de correo electrónico o impresión tradicional. Adicionalmente, los usuarios pueden guardar notas de la reunión en un USB u otra fuente externa.

Seguido de su lanzamiento en CES 2018 y su consiguiente disponibilidad en Estados Unidos y Europa, Samsung planea introducir el Flip a profesionales globales a finales de este mes. El Samsung Flip también estará disponible para la compra en línea y tiendas físicas, así como canales de presentación B2B tradicionales.

Relacionado