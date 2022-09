Samsung lanza nuevo “Over the Horizon 2022 producido por SUGA de BTS”

Comparte esta noticia

SUGA ha vuelto a darle un nuevo tono optimista y positivo al tema musical característico de Samsung, Over the Horizon, para este año, para las nuevas ediciones de los Galaxy plegables. Estará disponible a través de una futura actualización de software en dispositivos Galaxy

Desde el lanzamiento del Samsung Galaxy S2 en 2011, cuando Over the Horizon se lanzó, Samsung ha colaborado con varios artistas para reinventar el tema musical y crear un sonido característico que motive a las personas a superar sus límites. Conocido mundialmente por su capacidad de producción de discos, SUGA es el primer artista en hacer una remezcla del sonido dos veces y producir una melodía para las nuevas ediciones de los Galaxy plegables.

El objetivo de SUGA al trabajar en el tema Over the Horizon 2022 era alentar a las personas a mirar hacia un futuro brillante y pensar en la emoción que les espera “Over the Horizon”. Posteriormente, la nueva remezcla tiene que ver con la positividad y el brillo, y fue compuesto para que cuando la gente lo escuche, se sienta esperanzado y optimista.

Desde sus orígenes como un tono de llamada con temática de rock, las versiones actualizadas le han dado tonos inspirados en la nueva era, el pop orquestal, el jazz fusión e incluso la orquesta nórdica en el tema original. Al igual que el ecosistema Galaxy, Over the Horizon se actualiza constantemente para reflejar lo que sucede en el mundo, y las asociaciones forjadas con artistas invitados a hacer una remezcla del tema reflejan el espíritu de apertura y colaboración que subraya la filosofía Galaxy.

A medida que aumenta la emoción por el lanzamiento de los nuevos Galaxy plegables, Samsung se complace en invitar a SUGA a regresar a la mesa de mezclas para una versión completamente nueva y un video musical de ‘Over the Horizon 2022 producido por SUGA de BTS’.

Además, ‘Over the Horizon 2022 producido por SUGA de BTS’ estará disponible como tono de llamada a través de una futura actualización de software en dispositivos Galaxy*.

