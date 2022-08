Samsung hace un takeover junto a BTS durante el Galaxy Unpacked 2022

Comparte esta noticia

Lugares icónicos de cuatro ciudades del mundo sirvieron de escenario para presentar dos videos inéditos del grupo de K-Pop

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La banda de música pop BTS está a la vanguardia de la escena musical y, a través de un takeover global en Galaxy Unpacked 2022, el grupo tuvo la oportunidad de conquistar el mundo una vez más.

En el Galaxy Unpacked de este año, Samsung Electronics presentó dos películas digitales inéditas, protagonizadas por BTS, en lugares públicos icónicos de varias ciudades importantes, como Times Square en la ciudad de Nueva York, Piccadilly Circus en Londres, Kudamm en Berlín y COEX en Seúl.

La primera película digital, “Galaxy x BTS: Despliega tu mundo con Z Flip4”, destacó las nuevas experiencias que ofrece Galaxy Z Flip4. El video, con “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” de BTS, celebró el nuevo tono Bora Purple de Samsung y mostró un futuro lleno de potencial y posibilidades. El segundo video fue una película digital completamente nueva de “Over the Horizon 2022 by SUGA of BTS”, una reinvención de la melodía icónica en la que el integrante de la banda, Suga, participó en la producción el año pasado en honor al décimo aniversario del tono de llamada.

Con su nueva campaña “Más grande que la vida”, Samsung les dice a sus usuarios alto y claro: no importa cómo se desarrolle el futuro, a soñar en grande, nuestros mejores momentos aún están por llegar.

Samsung te invita a ver y experimentar estos videos musicales en cualquiera de los cinco puntos de referencia mundiales. Simplemente escanea el código QR y tu teléfono inteligente automáticamente comenzará a reproducir música en sincronización con la pantalla grande.

Revive la magia al ver las fotos del estreno mundial a continuación, y permanece atento al canal de YouTube de Samsung para obtener más contenido de BTS y Galaxy Unpacked.

Mira a continuación las mejores imágenes de este takeover.

Relacionado