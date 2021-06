Samir Saba incursiona en la lectura de noticias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Samir Saba tiene ahora sobre sus hombros la responsabilidad de conducir el noticiario vespertino “Agenda Noticiosa” que hasta hace unos días estuvo a cargo de Jean Suriel.

“Siempre he dicho que los periodistas con escuela estamos capacitados para abordar todos los tópicos. No creo en las etiquetas. En 2014, por ejemplo, Osvaldo Santana me designó reportero palaciego para el periódico El Caribe, y la experiencia fue invaluable. Siete años después, sin dejar de lado mis tareas habituales en el canal y tras cubrir algunas veces en cámara a Jean, se me presenta esta gran oportunidad de informar sobre los principales acontecimientos noticiosos del país”, aseguró.

Saba se confiesa entusiasmado, agradecido y comprometido con honrar esta apuesta que hacen la directora y la gerente de producción del canal 37, Alba Nely Familia y Paloma Colombo, respectivamente.

“Agenda Noticiosa” se transmite de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por las redes sociales de la televisora y, una vez concluyan las clases a distancia del Ministerio de Educación, regresa a la pantalla chica.

A la par con este rol de ‘anchor’ del noticiario, el periodista seguirá al frente del programa “Famosos Inside” y los segmentos de espectáculos de “Más que noticias” y “Enfoque final”.

Samir Saba se inició en los medios de comunicación en 1997, con apenas 16 años de edad. Durante estos casi 24 años de trayectoria, ha trabajado en medios de prensa escrita, radio y televisión como CERTV, Teleantillas, Listín Diario, El Caribe y CDN, entre otros.

En la actualidad, se desempeña además como encargado de Relaciones Públicas del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).

