Sam Smith, LCD Soundsystem y Massive Attack, presentes en el luso MEO Kalorama de 2024

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El festival MEO Kalorama contará en su tercera edición, prevista para finales de agosto de 2024 en Lisboa, con las actuaciones de los británicos Sam Smith, Massive Attack y Jungle y de los estadounidenses LCD Soundsystem, entre otros.

La organización de este evento musical anunció que a estos artistas se les sumarán los internacionales Peggy Gou, The Smile, The Postal Service + Death Cab For Cutie, The Kills, Overmono, Yard Act, English Teacher, Ezra Collective, Glockenwise, Nation of Language y Vagabon.

Del panorama portugués marcarán presencia la fadista Ana Moura y Ana Lua Caiano, que mezcla música popular portuguesa con electrónica.

El festival tendrá lugar del 29 al 31 de agosto de 2024 y, por tercera vez, será en el Parque de Bela Vista, donde también incluirá actividades dedicadas al arte y la sostenibilidad.

Este festival celebró su primera edición en septiembre de 2022 y desde entonces ha convocado a figuras como Artic Monkeys, The Chemical Brothers, Nick Cave & The Bad Seeds, Blur, Florence + The Machine, Blur y Arcade Fire.