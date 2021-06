¡Salvemos a Noah! Un niño de 2 años que necesita ser operado en EEUU de las arterias del corazón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Sheila de Mallén, es la madre de Noah, la cual pide tu colaboración para poder salvar a su pequeño que nació con una enfermedad llamada d-TGA, que sucede cuando las dos arterias principales por donde sale la sangre del corazón (la arteria pulmonar principal y la aorta) están en posición invertida o “transpuestas”, y es por esto que necesita ser operado en Estados Unidos.

Esa enfermedad ha provocado que a su corta edad tenga que someterse a innumerables agujas y medicamentos para mantenerse con vida.

Su madre cuenta que los médicos del primer centro cardiovascular que lo recibieron le dijeron que Noah no iba a pasar la noche y moriría, pero Dios tuvo planes distintos para él y ahora necesita la ayuda de todos para continuar viviendo.

Los padres de Noah crearon una cuenta de GoFundMe para poder recaudar los fondos y operar a su hijo en Estados Entrar aquí: https://es.gofundme.com/f/xtspg-save-noah?qid=c28d890fb7dc74ea169f35e81abc2c4a

En estos momentos, Noah exige más aire a medida que crece y su condición no le ha permitido desarrollarse acorde a su edad, no ha podido caminar o hablar y su peso y desarrollo no es el correspondiente.

Sus labios están constantemente morados y su saturación de oxígeno (SpO2) está en 54% en un buen día.

