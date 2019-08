Salvador Holguín sella la provincia Dajabón con miles de mochilas cargadas de útiles escolares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO-DAJABÓN.- El periodista Salvador Holguín selló el municipio cabecera de la provincia Dajabón con miles de mochilas cargadas de útiles escolares tales como cuadernos, lapiceros, lápices, sacapuntas, reglas y borradores, en una actividad realizada en el Club Ensueño del referido sector.

Salvador Holguín al tiempo de hacer entrega de los utensilios escolares, exhortó a los infantes presentes que deben estudiar, prepararse, capacitarse, ser disciplinados y honestos, para que sean hombres y mujeres de bien en la sociedad dominicana y el mundo, lo que le garantizará el avance en la vida.

“Cuando era niño me convencí de que, si no era sobre la base del estudio, formación, educación, entrega, disciplina, respeto a la familia y a los símbolos patrios, no había forma de yo llegar a donde estoy para hoy venir a Dajabón que es la provincia que me vio nacer, a apoyar mis compueblanos”, expresó Salvador.

El también locutor Holguín se hizo acompañar de los líderes comunitarios y políticos Melissa Núñez, la profesora Cenaida, Juan Ernesto Fernández, Hilda Peña, Edison Taveras, Ricardo Valdez (Marrón), Robinson Valdés (Cacao), Desirée García, Jairo Mateo, José Luis Susaña, Miguel Ángel Rodríguez y Luz Esther. Dicho acto en apoyo a la educación del país en especial de la Región Noroeste, estuvo animado por el locutor Pedro Martínez.

