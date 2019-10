Salvador Holguín realiza “revolución educativa” en Dajabón y entrega miles de mochilas cargadas de útiles escolares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El periodista y trabajador social Salvador Holguín realizó una revolución educativa en la provincia Dajabón y entregó miles de mochilas cargadas de útiles escolares tales como cuadernos, lapiceros, lápices, sacapuntas, liquidpaper, reglas y borradores.

Las actividades fueron realizadas en distintos municipios, distritos municipales, parajes, secciones y pueblos, entre ellos: Loma de Cabrera, Partido, Restauración, El Pino, Santiago de la Cruz, Manuel Bueno, Capotillo, La Peñita, Carrizal, Los Cerezos, Cruz de Cabrera, Vaca Gorda, La Culata, Chacuey, Candelón, Sábana Larga, Cañongo y La Vijía.

Salvador Holguín al tiempo de hacer entrega de los utensilios escolares, exhortó a los infantes presentes que deben estudiar, prepararse, capacitarse, ser disciplinados y honestos, para que sean hombres y mujeres de bien en la sociedad dominicana, lo que les garantizará el avance, desarrollo y bienestar en la vida.

“Desde niño me convencí de que, si no era sobre la base del estudio, formación, educación, entrega, disciplina, trabajo, respeto a la familia y a los símbolos patrios, no había forma de yo llegar a donde estoy, por eso fui agricultor, limpiabotas y mecánico a temprana edad para garantizar los recursos que me permitieron desarrollarme y hoy venir a Dajabón que es la provincia que me vio nacer, a apoyar mis compueblanos”, expresó Salvador.

El también locutor Salvador Holguín se hizo acompañar de los líderes políticos y comunitarios Guarionex Genao, Juan Ernesto Fernández, Walfry Labour, Santiaguito García, Víctor Espinal, Hary Gómez, Nelo Romano, Digno Gómez, Maité Amarante, Bobo Fontanilla, Melissa Núñez, Anulfo Ramos (Quiko), la profesora Cenaida y Blanco Peralta.

Cabe destacar que el productor y conductor de TV Salvador Holguín tiene más de 25 años ejerciendo como periodista y en esta nación, y más de 22 trabajando socialmente en favor de la provincia Dajabón, la Línea Noroeste y el país a través de su Fundación donde realiza programas de obras sociales en las áreas de educación, salud, tecnología y deportes.

Anuncios

Relacionado