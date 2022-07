Salvador Holguín hace entrega de canastillas a embarazadas en provincia Dajabón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN. – El líder social y político Salvador Holguín hizo entrega de canastillas a embarazadas de su provincia Dajabón, al tiempo que resaltó la importancia y responsabilidad que tiene la mujer en la sociedad y expresó gran felicidad al poder apoyar a sus compueblanas dajaboneras. “A mí me encanta apoyar a las embarazadas porque son las responsables de la multiplicación de los seres humanos, sin ellas no hay multiplicación y la humanidad estuviera en extinción”, expresó Salvador.

“Cuando venía para acá para el Cinco de Cañongo, tanto Wilson como Putin y Yorjelis me hablaban de que había muchas embarazadas y que se hacía necesario que les apoyáramos con canastillas, y no se imaginan ellos lo feliz que me sentí cuando me hablaron de eso”, aseguró Salvador Holguín al momento de entregar cientos de canastillas a embarazadas de esta demarcación.

De igual forma, el empresario de la comunicación Salvador Holguín indicó que las mujeres son las responsables de traer al mundo a los hombres y mujeres, por eso se siente tan orgulloso de su señora madre Doña Altagracia Espinal Peralta y la resalta y menciona en todos lados, porque si ella no hubiese quedado embarazada no lo trae al mundo, “entonces donde hay una embarazada yo me acuerdo de mi madre”, expresó Salvador.

Cabe resaltar que Salvador Holguín tiene más de 20 años ejerciendo profesionalmente como periodista y locutor de la República Dominicana, y 26 años trabajando socialmente en favor de la provincia Dajabón, la Línea Noroeste y el país a través de su Fundación donde realiza programas de obras sociales en las áreas de educación, salud, tecnología y deportes.

