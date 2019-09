Salvador Holguín entrega útiles escolares en El Pino de Dajabón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Dajabón. –El periodista Salvador Holguín, realizó actividad en el municipio de El Pino de esta provincia, en la cual repartió útiles escolares a varios niños.

Manifestó su apoyo a la educación”, al momento que hizo entrega de mochilas totalmente equipadas con cuadernos, lapiceros, lápices, sacapuntas, reglas y borradores.

“Si no me hubiese preparado no estaría en la capacidad de venir aquí, yo soy un hijo de esta comunidad, vivo ejemplo de que, solo estudiando, trabajando y preparándose se puede garantizar el progreso, el bienestar y el desarrollo de las personas, sin importar del pueblo lejano que vengan”, expresó Holguín.

El también empresario, narró que cuando llegó a la capital muchos lo discriminaban, descalificaban, menospreciaban y lo veían menos, tanto que le decían “este es un campesino loco de El Pino”, sólo porque se atrevió a hacer en el periodismo lo que otros no hacían.

“Demostré con el tiempo que no era loco, si no osado, atrevido, aguerrido y decidido. Además, que tenía el coraje y la firmeza que los hombres deben tener para asumir responsabilidades a favor de las sociedades y los pueblos, por lo que ahora ya no me dicen loco sino el periodista destacado, meritorio, exitoso, figura nacional e internacional porque en el mundo entero me conocen, ¿y de dónde salí? de El Pino Dajabón”, manifestó.

Salvador Holguín dijo: “No importa que usted sea de un pueblo lejano, de una sierra, de un lugar apartado de la ciudad o que haya nacido en la pobreza extrema; si usted se propone avanzar, usted lo logra, pero preparándose y estudiando, y ese es el mensaje que quiero dejarles en el día de hoy a ustedes mis compueblanos pinenses”.

El comunicador dajabonero, se hizo acompañar de los líderes comunitarios y políticos Digno Persio Gómez, Nanito Holguin, Hernán Fernández, David Toribio (El Jey), Olivo Rumaldo, Miguelina Turbí, José Susaña, Osiris Pérez y Evelin Rumaldo.

