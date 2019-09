Salvador Holguín entrega mochilas a niños en el municipio de Partido en Dajabón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Dajabón. – El periodista Salvador Holguín dijo que entregó en el municipio Partido de la provincia Dajabón miles de mochilas totalmente equipadas a los niños de escasos recursos.

Afirmó que es una verdadera revolución educativa en total apoyo a la niñez desposeída del país, en especial de toda la Región Noroeste.

“He venido aquí a Partido Dajabón, a entregar utensilios escolares ya que estoy recorriendo toda la provincia con sus municipios, parajes, distritos municipales y secciones, debido a que estoy convencido de que no hay revolución educativa sin útiles escolares y apoyo directo a la juventud y la niñez desposeída, porque no quiero que se me quede un niño sin ir a la escuela por falta de mochilas, cuadernos, lápices, sacapuntas y borras”, expresó Holguín durante la entrega.

El también locutor Salvador se hizo acompañar de personalidades de la sociedad civil, además de líderes comunitarios y políticos tales como Enrique Gómez, Carmelo Valerio, Iris Buldier, Papo Gómez, Amparo Bueno, Blanco García, Juan Ernesto Fernández, Yannelys Gómez, Angélica María Javier González y Santiaguito García.

Cabe destacar que el productor y conductor de TV Salvador Holguín tiene más de 25 años ejerciendo como periodista y locutor en esta nación, y más de 22 trabajando socialmente en favor de la provincia Dajabón, la Línea Noroeste y el país a través de su Fundación donde realiza programas de obras sociales en las áreas de educación, salud, tecnología y deportes.

