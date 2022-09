Salvador Holguín dice que perdona al expresidente Danilo Medina y su hermana Yomaira

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. – El periodista y empresario de la comunicación, Salvador Holguín, dijo que perdona al expresidente de la República, Danilo Medina y a su hermana la exdiputada Yomaira Medina, al tiempo que afirmó que no guarda odio, inquina personal ni rencor contra ellos.

“Yo los perdono y no tengo diferencias con ellos, de mi parte no hay odios, no hay inquinas y no hay rencor, la vida y la pandemia por Covid nos ha enseñado que lo más importante es convivir en sociedad y respetarnos uno al otro. Yo estoy en paz, armonía y tranquilidad”, expresó Holguín.

El también locutor Salvador Holguín indicó que nunca entendió por qué Danilo Medina y Yomaira lo acorralaron de esa manera cuando él rectificó mediante carta, artículos en el Listín Diario y comentarios de desagravio, pero la exlegisladora Yomaira Medina nunca entendió a pesar de que hubo muchos amigos que mediaron en la situación.

“El tema de Yomaira fue un conflicto innecesario porque yo siempre la respeté, además es hermana de alguien yo soy amigo de él a pesar de ahora estar en desgracia, porque Danilo Medina en estos momentos está en desgracia”, manifestó Salvador en el programa radial el Sol de la Mañana desde la ciudad de New York.

Asimismo, el líder social Holguín sostuvo que al parecer la excongresista Yomaira estuvo influenciada del poder y de personas del entorno que tal vez tenían alguna inquina o diferencia con el periodista Salvador Holguín y quisieron “pescar en río revuelto”, provocando una situación que es estéril “ya que conforme al Derecho esa sentencia emitida no se sustenta, porque para usted difamar usted tiene que acusar o señalar, y yo no acusé ni señalé, por lo que no hay difamación ni injuria”, aseguró Holguín.

Por último, el equipo de destacados periodistas del espacio radial El Sol de la Mañana encabezado por el comunicador Julio Martínez Pozo, expresaron que van a mediar en la situación innecesaria que se mantiene entre la exdiputada Yomaira Medina y el periodista Salvador Holguín, ya que nadie gana nada con este conflicto.

