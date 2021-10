Salvador Holguín dice a senador de Dajabón: “Esa senaduría Luis Abinader te la prestó”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario de la comunicación y trabajador social, Salvador Holguín le dijo al senador de la provincia Dajabón por la Fuerza del Pueblo, David Sosa que esa “senaduría el presidente Luis Abinader se la prestó, pero tendrá que devolverla en el 2024”, ya que no le pertenece y los dajaboneros dicen que no valió la pena apoyarlo.

“Mira los pueblos son inteligentes, ellos saben lo que les conviene, y hay personas que no necesitamos necesariamente estar en un cargo o en una senaduría, diputación o en una alcaldía para ayudar, y Dajabón sabe que cuenta con Salvador Holguín, eso es innegable, negarlo es mezquindad, es envidia, es rencor, mediocridad, es resentimiento no reconocerlo”, aseguró.

“Dajabón tiene 23 años contando con el apoyo directo de Salvador Holguín sin estar en gobiernos y con hechos, es decir que en oposición yo he hecho aquí una revolución de asistencia social, imagínese ahora que tenemos al amigo y hermano presidente”, añadió Holguín.

Dijo además, que “Dajabón está viviendo, lo que Dajabón está recibiendo… el apoyo que le estamos dando a Dajabón es algo histórico, y estamos empezando, es un ensayo lo que estamos haciendo, porque desde el poder no habíamos trabajado, yo no tenía un presidente hermano, ahora es la oportunidad”.

Holguín explicó que “Dajabón está ahora en una transición por una coyuntura que se dio, le prestamos, le cedimos esa candidatura a senados a David, que no tengo diferencias con él, yo lo respeto y somos amiguitos y él nunca se ha metido conmigo… Si no se mete conmigo no hay problemas, el problema es si se meten conmigo, pero David y yo nos respetamos y nos distinguimos y no hay diferencia entre nosotros dos”.

“Ahora lo que tiene que saber desde ya, y ,e atrevo a jugármela como yo siempre me la juego… debe saber desde ya que esa es una senaduría prestada, que no le pertenece, es una senaduría que cedió el presidente Luis Abinader a Leonel Fernández, se la préstamos y tendrá que devolverla, si quiere play o sino con réditos, tiene que devolverla, si quiere normal o si no con réditos y yo le recomiendo que la entregue sin rédito”, apuntó.

El comunicador agregó: “Que si Dios le da vida y salud a David solo le quedan 3 años, y yo quiero que esté ahí y complete sus 4 años, pero tiene que devolverla, porque es prestada, fue una coyuntura que se dio, que Luis se la prestó a Leonel Fernández y los préstamos se pagan”.

