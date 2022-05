Salvador Holguín anuncia candidatura a senador; llama a periodista en NY defender administración de Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El periodista Salvador Holguín ofreció una conferencia política a decenas de periodistas, comunicadores sociales y amigos de Luis Abinader en Nueva York y anunció sus aspiraciones a senador por su pueblo de origen, la provincia Dajabón.

Holguín hizo un llamado a sus colegas de Nueva York, Filadelfia y Nueva Jersey para que continúen defendiendo la administración de Luis Abinader, “porque está haciendo un excelente gobierno a favor del pueblo dominicano”.

“Tal vez no nos habíamos acercado como en el día de hoy, pero en litorales diferentes, en franjas diferentes, en medios diferentes hemos librado batallas, en beneficio de nuestro país y eso me da mucha satisfacción”, precisó el también comentarista noticioso del programa Hilando Fino.

“Ustedes los periodistas me conocen muy bien, saben que soy un joven aguerrido, incisivo, cuestionador, defensor de las mejores causas y por eso me he ganado un respeto en la sociedad dominicana, no solo entre la clase periodística, sino también en otros sectores de la vida política”, manifestó.

Indicó que “siempre he sido un defensor de los mejores intereses de la nación, pero además, me convertí en un periodista propais. Esta es una posición muy importante, porque el periodista propais, independientemente de quien gobierne, siempre se coloca del lado de los más sanos intereses de la nación”.

La propuesta política de Holguín, consistió en regentear y buscar apoyo de los periodistas perremeistas de Nueva York, para que respalden en el momento oportuno su candidatura a senador.

Por: Polón Vásquez

