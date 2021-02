Salud Pública inicia jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIAIO, SANTO DOMINGO.-Inició este jueves a la jornada de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores con el objetivo de inmunizar y dar prioridad a esta población vulnerable tal y como establece el Plan Nacional de Vacunación de la enfermedad.

La actividad estuvo encabezada por el doctor Plutarco Arias, ministro de Salud Pública y la vicepresidenta de la República, licenciada Raquel Peña directora del gabinete de Salud, quien señaló que el Plan de Vacunación en la República Dominicana es el punto número uno a desarrollar en la agenda del Gobierno que preside el licenciado Luis Abinader.

“Necesitamos lo antes posible poder inmunizar a toda la población dominicana, para devolver la tranquilidad en cuanto a la salud, la economía y lo social, por ello hoy es un día grande vamos a garantizar que a cada envejeciente se le preserve la salud por medio a la vacuna”, resaltó Peña.

La vicepresidenta agradeció al personal de Salud que trabaja en la jornada de vacunación al tiempo que les invitó a que la jornada se realice con todo el cuidado para que los mayores queden inmunizados en esta primera dosis teniendo en cuenta la condición de cada uno.

La vice presidenta expresó además que se continuará la inmunización con cuatro poblaciones diferentes gracias a la cantidad de vacuna con que cuenta el país en estos momentos. Entre estos mencionó los maestros de niveles inicial, envejecientes recluidos en hogares de ancianos, personal de salud y personas mayores de 70 años.

La actividad tuvo lugar en el Hogar de ancianos San Francisco de Asís, donde el señor Ramón Grullón de 84, fue el primer envejeciente en recibir la inoculación que fue aplicada por el doctor José García Ramírez, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) agotando los protocolos establecidos para el proceso.

Ramón Grullón luego de recibir la inmunización expresó su beneplácito al tiempo que exhortó a las personas mayores de toda la nación a recibir la vacuna con el mismo amor que él la ha recibido.

“El presidente Luis Abinader ha hecho este esfuerzo para traer tranquilidad al país, y nosotros los envejecientes somos de los primeros en recibirla, esto nos hace falta, esto es salud”, resaltó.

De su lado el señor Francisco Velóz Burgos de 82 años, manifestó que padeció la enfermedad meses atrás “Mi experiencia con el COVID-19 no fue nada buena, duré varios días interno y hasta pensé que no me iba a recuperar, pude ver algunos amigos morir por el coronavirus, pero hoy le doy gracias a Dios que estoy aquí muy decidido a colocarme mi vacuna”, expresó.

En la actividad contó con la presencia de la doctora Ivelisse Acosta, viceministra de Salud Colectiva; Edward Guzmán, viceministro de Planificación y Desarrollo; Fernando José Ureña, Viceministro de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud; Sor juliana Vailó, encargada del centro para ancianos, así como Nuris Prestor y Manuela Surcar del CONAPE.