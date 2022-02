Salud Pública emite alerta epidemiológica consumo de productos Similac, Alimentum y Elecare

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública emitió este lunes una alerta epidemiológica al consumo de los productos Similac, Alimentum y Elecare.

Las autoridades indicaron a través de su cuenta de Twitter, que de acuerdo a la alerta emitida por la Food and Drugs Administration (FDA), la empresa Abbott ha iniciado un retiro voluntario proactivo de algunas fórmulas en polvo, fabricadas en Sturgis, Michigan, EE.UU.

Salud Pública indicó que Abbott está retirando de manera voluntaria estos productos, después de recibir cuatro quejas de consumidores relacionadas con la presencia de Cronobacter Sakazakii o Salmonella Newport, en lactantes que habían consumido polvo infantil fórmula, fabricada en esa instalación.

La entidad manifestó en un documento que los hallazgos hasta la fecha incluyen varios resultados positivos de la bacteria Cronobacter Sakazakii de muestras ambientales

tomadas por la FDA y de observaciones de la inspección de eventos adversos por parte de los investigadores de la FDA.

Una revisión de los registros internos de la empresa también indica contaminación ambiental con Cronobacter Sakazakii y la destrucción del producto por parte de la empresa debido a la presencia de Cronobacter.

Cronobacter Sakazakii es una bacteria que puede causar infecciones graves y potencialmente mortales (sepsis) o meningitis (una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la columna).

Los síntomas de sepsis y meningitis pueden incluir: falta de apetito (alimentación deficiente), irritabilidad, cambios de temperatura, ictericia (piel y parte blanca de los ojos amarillentas), respiración quejumbrosa y movimientos anormales. La infección por Cronobacter también puede causar daño intestinal y propagarse a través de la sangre a otras partes del cuerpo.

El Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) de este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), exhorta a la población y los profesionales de la salud reportar cualquier información sobre reacción adversa a los teléfonos 809-541-3121 ext. 6682 y 1-809-200-2538 (sin cargos desde el interior) al correo electrónico al Portal de notificación en línea http://www.notificacentroamerica.net y www.msp.gob.do.

“Además, informa que los productos que no contienen la información mencionada anteriormente no están vinculados; no incluye productos de fórmula líquida, ni cualquier fórmula nutricional para la deficiencia metabólica, por lo que los consumidores pueden continuar utilizando todos los productos no mencionados en esta alerta”, señala el documento de Salud Pública.

Relacionado