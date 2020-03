VIDEO: Salud Pública confirma 38 nuevos casos de coronavirus en RD; suman 72

View this post on Instagram

El ministro de Salud Pública (@saludpublicard), confirmó este viernes que 38 personas más han dado positivo al coronavirus en la República Dominicana, con los que ascienden a 72 hasta el momento. Rafael Sánchez Cárdenas informó, además, que se mantiene en dos el número de personas fallecidas por el COVID-19. Noticia en desarrollo…