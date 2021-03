Salud Pública cierra clínica estética del doctor Franklin Polanco “por incumplir los requisitos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud Pública informó este martes que en coordinación con el Ministerio Público, procedió al cierre del Centro Dreams Body Clinic and Spa, por incumplir los requisitos establecidos en la Ley General de Salud 42-01 y el Reglamento 11-38 de habilitación y acreditación que establece los requisitos para operar establecimientos de salud.

El referido centro, ubicado en la Gustavo Mejía Ricart, esquina Agustín Lara, Ensanche Piantini, pertenece al señor Franklin Polanco, según establece Salud Pública en un comunicado de prensa.

“Aquí se violan diversas disposiciones referentes a planta física, salud ambiental, áreas quirúrgicas inadecuadas, medicamentos vencidos y que además que su propietario no está registrado como doctor en medicina, en los registros de acreditación del ministerio de salud, es decir que carece de exequátur”, agrega la nota.

La nota agrega que el cierre se produjo luego de un exhaustivo proceso de supervisión, donde técnicos de la Dirección de Habilitación comprobaron las siguientes violaciones a la Ley General de Salud, 42-01: “el señor Franklin Polanco, quien está al frente del centro no cuenta con el aval el Ministerio de salud, ya que no aparece en sus registros como doctor en medicina, es decir no posee el exequátur que lo acredita como médico”.

Además, de que el establecimiento de salud no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento para la Habilitación de los Establecimientos y Servicios de Salud. No se almacenan medicamentos ni utensilios quirúrgicos de una manera adecuada.

El documento sostiene que la comisión de la Dirección General de Habilitación y Acreditación, el Inspector del Área V, acompañados una Procuradora fiscal, en presencia de la representante del establecimiento, “también encontraron imperfecciones en la infraestructura, filtraciones en las paredes y techos, área quirúrgica en el segundo nivel con deterioro de filtraciones, sin aire acondicionado central, con aire acondicionado Split, los cuales emiten y esparcen partículas bacteriológicas que conllevan a la contaminación del aire y depósitos de partículas en heridas abiertas”.

Además, afirma, mantienen una producción y distribución de detergente y manitas limpias y en el establecimiento de salud.

El ingeniero Eduardo de León, director del departamento de Habilitación de Salud Pública indicó que “procederemos a cerrar aquellos establecimientos que no cuenten con la habilitación correspondiente; es nuestro deber garantizar que cumplan con la norma, y fiscalizar aquellos proveedores de salud que no cumplan”.

Dijo que cada proveedor de salud para operar sin problemas primero debe verificar los requisitos mínimos de espacios y operatividad.

Posteriormente, “se emite una carta de no objeción, donde se le indicará si usted cumple según el reglamento 11-38 dispuesto por la Dirección General de Habilitación para estos fines”.

Reincidente

El Ministerio de salud dijo que otras ocasiones ha procedido a cerrar “otros establecimientos pertenecientes al señor franklin Polanco, el último de estos fue en el 2014, cuando fue clausurado de forma temporal, el centro de Estética Efecto Brush Cirugía Sin Bisturí”.