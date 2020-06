Salud Pública anuncia que se impondrán sanciones a quien no use mascarilla

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, anunció este viernes que el Gobierno impondrá sanciones a quien no use mascarillas en espacios públicos.



Sánchez Cárdenas no precisó en qué fecha se implementará esa orden, que se tratará de una resolución del Ministerio de Salud, ni aclaró el régimen de sanciones, que en estos momentos está siendo estudiado por los consultores jurídicos del Poder Ejecutivo.



“Hay una gran cantidad de dominicanos que sigue poniendo en juego la salud de otros impunemente y la resolución lo que busca es crear un mecanismo que permita algún tipo de sanción para aquellos que no se quieren acoger al uso de mascarilla, o que se la han tomado por la libre o simplemente se hacen los locos”, dijo Sánchez Cárdenas en una rueda de prensa telemática.



El uso de mascarillas es obligatorio en todo el territorio nacional desde el 16 de abril, aunque el Gobierno hasta ahora no había fijado multas para los infractores.



Sánchez Cárdenas también dijo que el Ministerio de Salud hará la declaración de epidemia nacional, como anunció en la víspera, una vez que termine el estado de emergencia y lo mantendrá mientras continúe la pandemia en el país.



En este sentido, explicó que se tomará esta medida porque “ha habido muchos escarceos en relación al conocimiento y aprobación del estado de emergencia”.



La República Dominicana registró 423 casos nuevos de coronavirus y 12 defunciones más en las últimas 24 horas, con lo que el total de infectados asciende a 25,068 y los fallecidos, a 647, según los datos ofrecidos este viernes por el Ministerio de Salud Pública.



El país inició la retirada de restricciones impuestas por la pandemia el pasado 18 de mayo y el Gobierno pretende concluir la desescalada el 1 de julio, aunque el plan puede ser modificado en función de la evolución de los contagios.

Anuncios

Relacionado