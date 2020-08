Salud Pública alega no tiene reporte del brote de infectados en Nagua

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas alegó desconocimiento este lunes de la información divulgada ayer por el exsenador Jesús “Chu” Vásquez y confirmada por el titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, de que de 100 pruebas PCR realizadas en el Hospital Antonio Yapor Heded, en Nagua, 90 resultaron positivas.

“Nosotros no tenemos la información recibida. Los reportes, si se hicieron pruebas, deben entrar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) obligatoriamente”, respondió el galeno a la periodista de El Nuevo Diario, Camila García.

El funcionario agregó que esas pruebas no se han reportado por lo que no pueden ofrecer la información y reiteró que en su boletín, Nagua tiene hasta el día de hoy 735 casos en los meses que lleva la pandemia, por lo que no entiende la “exaltación que estamos mirando”, aunque admitió que en el último mes ha habido un aumento de la positividad, que la ha situado en un 47 %.

“De manera que esperamos que sean subidas al Sinave esas informaciones y estamos ordenando la investigación de quién hizo la prueba y dónde la reportaron, porque si fue el hospital está en la obligación de hacer el reporte al Sinave de manera obligatoria”, precisó el funcionario.

Tras ser diagnosticados con coronavirus 42 empleados del hospital Doctor Antonio Yapor Heded, de este municipio, la dirección de ese centro decidió suspender las consultas hasta que el centro sea sometido a un proceso de desinfección.

Al hacer el anuncio, en rueda de prensa esta mañana, el director de ese centro de salud, doctor Emmanuel Oscar Pérez, expresó su preocupación por la gran cantidad de colaboradores que están afectados por la pandemia.

“Que, de 45 pruebas realizadas en el hospital, 42 dieran positivo al COVID-19 es una cifra que nos alarma y nos llena de preocupación”, expresó el galeno.

Ayer domingo, Chú Vásquez denunció en Twitter que recibió la llamada del director del centro hospitalario con la información, mientras, que Rosa Chupani, titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), respondió aclarando algunos detalles y confirmando el reporte.

Los infectados de COVID-19 en la República Dominicana suman 73,117, con 1,183 fallecidos, de acuerdo con el boletín dado a conocer este lunes por Salud Pública.

En la jornada anterior se produjeron 874 nuevos contagios y otras 5 defunciones, según los datos del boletín 137.

