Salud periodista César Medina mejora cada día más en NY

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La salud del periodista César Medina continúa mejorando cada día más, según distintas fuentes de entero crédito que lo confirmaron a este reportero, después que indagara sobre una información que saliera el pasado domingo en un digital en la República Dominicana dando cuenta de que se había agravado su estado de salud.

“Falso de toda falsedad” coincidieron en asegurar las fuentes. Una de ellas nos indicó que el afamado periodista se está poniendo como un “cañón” y viajará en los próximos días al país caribeño. Medina regresó a esta urbe el pasado 26 de diciembre con cerca de 20 libras de más al pasarse parte de las navidades en su país.

Este reportero ha seguido de cerca su evolución, informando acertadamente. Lleva su séptima quimioterapia para terminar con el tumor en el hígado y los nódulos pulmonares que pudieron haber quedado.

Asimismo hace ejercicio, asiste a misa todos los domingos, lee bastante y escribe con frecuencia su columna “Fuera de Cámara”; conversa con amigos a diario, tanto en la Gran Manzana como de RD y otras partes del mundo, los cuales están atentos a su salud.

Habla normalmente y no con voz imperceptible como cuando llegó al hospital y también se nota coloradito; los valores sanguíneos no muestran riesgos, sus defensas siguen altas, el sistema cardiológico no ha sufrido alteración.

Bien, lo afirmaron las eminencias de la medicina moderna, doctores Paul Lee, Rafael Lantigua e Ivonne Saenger, quienes al recibirlo en el hospital Presbyterian Medical Center proclamaron: “El tratamiento a que será sometido puede tener resultados positivos”.

Hace algunas semanas la prominente médico Yvonne Saenger le afirmó “El cáncer ha redimido notablemente, el tumor al hígado ha reducido cuatro milímetros, los pulmones han comenzado a despejarse y desaparecieron los nódulos del área linfática”.

No es la primera vez que “noticias falsas” sobre su estado de salud han salido a circular, pero las oraciones, el deseo de la mayoría y el poder del Todopoderoso, auguran un futuro promisorio en cuanto a la salud de Medina, comentaron periodistas en la urbe.

