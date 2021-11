Salsero Tony Vega presentará sus éxitos en Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El salsero Tony Vega, conocido como el Romántico de la Salsa, llegará en concierto a Santo Domingo este 11 de noviembre, donde interpretará los éxitos cosechados durante su trayectoria.

El artista intérprete de “Esa mujer” y “Aparentemente” actuará en La Santa Lounge, abarcando sus más recientes producciones como “Si me miras a los ojos” (If you look into my eyes), “Hoy vine a cantarte” (Today I came to sing to you), “Tributo tropical a los Beatles” y “La combinación perfecta” (The Perfect Combination).

Tony Vega es reconocido por su habilidad innata para tocar salsa contemporánea en la mejor tradición de los soneros clásicos, la cual ha sido pulida y refinada a través de sus 33 años como artista, primero como percusionista y luego como cantante.

Hasta este momento, Tony Vega ha participado en la grabación de 21 discos, incluyendo los primeros ocho discos de solista con su propia orquesta y la compañía discográfica RMM.

Su extenso repertorio incluye sencillos como “Ella es”, “Haremos el amor”, “Lo mío es amor”, “Fui la carnada”, “Peligro de amar”, “De que me vale ser libre” y “Déjame soñar”, entre otros.

En el evento en La Santa Lounge, también se estarán presentando los Djs Chulomania, DJ Joe, Jonathan Way y Chicocandao.

Las reservaciones se pueden hacer a través del número telefónico 829-602-9928.