¡Salpican a un tercero! Hony Estrella se sorprende tras conversación expuesta por Cheddy García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Uno de los temas que se generaron este viernes en continuidad, ha sido la disputa que protagonizan Cheddy García, Santiago Matías y Hony Estrella.

García publicó un nuevo video, donde se le ve hablando de forma sarcástica sobre la manera en que tomaron en el programa radial “Esto No Es Radio” el audio de Hony Estrella expuesto la noche de este jueves en Instagram por la humorista.

“¡Unidos somos más que vencedores!, ya se pone jevi esto (risa)”, comienza diciendo la comediante.

“Hony, no te coja esa guerra para ti, no te luce, no enchinchen, no hagan show. Esa cara de tragedia que yo vi en el video, ese drama, óyeme loca demasiado bien te quedó”, agregó.

La mañana de este viernes la comunicadora Hony Estrella había expresado que pese a su audio publicado “La Mamá del Humor” sería la protagonista de una película suya.

“Yo no me había dado cuenta de eso porque igual porque estaba… bueno, ayer fue un día muy agitado; tenía una maestría de ceremonia y salí corriendo con el tema de la producción de la obra que ustedes saben que yo tengo en la sala Ravelo y tenía que estar ahí en mi producción y casualmente en esos días donde yo le mandé la nota de voz me había reunido con Cheddy porque ella es la actriz principal de una película que yo estoy produciendo”, explicó.

En dicho audio se escucha una invitación de Hony a Cheddy para asistir al espacio radial parte de “Alofoke Radio Show”, propiedad de Santiago Matías, con quien en reiteradas ocasiones la comediante ha dicho no comulgar.

