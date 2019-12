Salón de la Fama de Artes Marciales reconoce trayectoria deportiva del contralor Daniel Omar Caamaño

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (Safamrd) reconoció la trayectoria deportiva del contralor de la República, Daniel Omar Caamaño Santana, durante un emotivo y solemne acto celebrado en el Auditórium del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

La distinción se realizó en el marco de la Octava Ceremonia de Exaltación al Salón de la Fama de las Artes Marciales, en el que fueron inmortalizados 12 artemarcialistas y reconocidos otros 7 destacados deportistas.

Junto a Caamaño fueron reconocidos Bernardo (Tony) Mesa Páez, Enrique Botello Rivera, Roberto Cassá, Rosa Amalia Almonte de Germoso, Rafael Cruz Robles, Roberto Álvarez Gil y Leonidas López.

En tanto que fueron exaltados al Salón de la Fama Wilson Gómez, Alejandro Bautista, Domingo Erasmo Reyes, Danon Eugenio Garrido, Eddy Nolasco (In Memoriam), Evelym Adams, Luisa Martínez, Masahisa Yamashita (In Memoriam), Dante Betances, Luis Olivo Melis, Carmen Carrasco y Mamoru Hidaka.

El presidente del (Safamrd), Rafael Almonte, destacó la dedicación y esfuerzo de los atletas reconocidos, de los que dijo se han elevado por encima de las inclemencias de la vida y a través del espíritu marcial han sabido enfrentar escollos y dificultades para poder alcanzar sus metas.

Caamaño Santana, resaltó que: “Como sanjuanero me siento muy orgulloso de recibir este reconocimiento. Por suerte tengo a mi lado el Shifu Álvaro Caamaño, cinta blanca séptimo nivel, quien me introdujo en el Kung Fu en el año 1973. Agradezco sobremanera que me haya introducido en las artes marciales por la formación como persona de bien que me ha dado, y que me ha ayudado junto a él a promocionar las artes marciales, formando varias escuelas de distintas generaciones de jóvenes que hoy son también hombres de bien”.

Semblanza

Daniel Omar Caamaño, es graduado de Licenciatura en Contabilidad (Contador Público Autorizado) y Abogado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública, siendo en la actualidad el Contralor General de la República.

Se inició en la práctica del Kung Fu en su pueblo natal de San Juan de la Maguana con su hermano Sifu Álvaro Caamaño, quien era Sifu Mayor de la escuela de Kung Fu Culebra Blanca de esa época. Fue un aguerrido practicante y pronto obtuvo la faja verde de dicho estilo. Se traslada a la ciudad de Santo Domingo a continuar sus estudios universitarios y se incorpora a la práctica de Kung Fu en el Centro Social Obrero, donde había una escuela de Kung Fu Culebra Blanca.

