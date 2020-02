Salida Reinaldo Pared Pérez del PLD “sería un golpe duro para el partido”, dice su esposa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ingrid Mendoza, esposa del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, sostuvo que sería “un golpe duro para el partido” la salida del dirigente político, por lo que instó a los miembros de esa organización a cuidarlos a ambos.

Las declaraciones de Mendoza surgen luego de que el también presidente del Senado respondiera en Twitter este lunes al periodista José Báez Guerrero, quien sostuvo que “la política del resentimiento es terrible. Dizque Reinaldo Pared protegido siempre por Danilo Medina, quien creía merecer más que Gonzalo Castillo la candidatura del PLD, coquetea con irse de vice de Leonel Fernández o Luis Abinader. ¿Cuántos votos aporta? ¡Guay!”

A lo que Pared Pérez respondió “no me atribuyas conductas y actitudes que nunca he abrigado y jamás he actuado por resentimiento en mi vida. Lo que ocurre es que tengo un alto concepto de la dignidad”.

Tras esto, el también comunicador Arístides Marte dijo a Pared Pérez en esa red social: “compañero, su actitud nos duele, ojalá pueda entender algo que usted mismo ha citado; ¡El trabajo en política no se pierde! A menos que decidamos desecharlo. Ingrid Mendoza, ayúdelo, no lo empuje”

A lo que Mendoza contestó “¿lo estoy empujando a qué según usted?”.

“Créame, soy persistente y de haberlo deseado algo ya hubiera logrado; al parecer son otros/as los/as que NOS están empujando con su asedio constante, cuestionamientos y hasta insultos por cuentas, algunas bots. Cuídennos que sería un golpe duro para el partido SU ida. ¡CALMA y PAZ!”, agregó Mendoza.

Las declaraciones de Báez Guerrero surgen luego de que Pared Pérez lamentara la salida de Leonel Fernández del PLD y posteriormente, calificara como una imprudencia el caso del Plan Social de la Presidencia y su directora, Iris Guaba.

Lo estoy empujando a qué, según usted????????????? — Ingrid Mendoza (@ingridmendozap) February 11, 2020

Créame,soy persistente y de haberlo deseado algo ya hubiera logrado;al parecer son otros/as los/as que NOS "están empujando" con su asedio constante, cuestionamientos y hasta insultos por cuentas,algunas bots. CUIDENNOS que sería un golpe duro para el partido SU ida. CALMA y PAZ! — Ingrid Mendoza (@ingridmendozap) February 11, 2020

No me atribuyas conductas y actitudes que nunca he abrigado y jamás he actuado por resentimiento en mi vida. Lo que ocurre es que tengo un alto concepto de la "DIGNIDAD ". https://t.co/qEwnwjqASa — Reinaldo Pared Pérez (@reinaldoparedp) February 10, 2020

