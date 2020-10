Salas de cine en República Dominicana reabrirán a partir de este 8 de octubre

View this post on Instagram

Luego de una larga espera separados…nos volvemos a reunir para celebrar juntos el regreso de la magia del cine a la pantalla grande!! Con mucha emoción les anunciamos que abriremos nuestros cines este próximo 8 DE OCTUBRE con protocolos de prevención, higiene y seguridad enfocados en cuidar de nuestros clientes. La reapertura será escalonada en diferentes fases con la aplicación de estrictos protocolos aprobados por el gobierno. En esta primera Fase estarán operando: Downtown Center (incluyendo VIP), Galería 360, Megacentro y Cinema Centro Cibao para nuestro público de Santiago. 15 de octubre abrirá La Marina en Casa de campo. Más adelante anunciaremos la fecha y cines que abrirán en la Fase 2. ¡Estén atentos! Pronto estaremos comunicándoles la cartelera, horarios y como comprar sus taquillas y candy bar 100% online. Para conocer nuestros protocolos de prevención e higiene visita www.caribbeancinemas.com Y link en nuestra bio. El mejor entretenimiento en el mejor ambiente. #VOYPALCINE #cuidamosdeti #octubre8 #nuestroprotagonistaerestu #caribbeancinemas #ReaperturaCaribbeanCinemas