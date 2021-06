(VIDEO) Sakkari da la campanada y elimina a la campeona Swiatek

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Nueva sorpresa en el cuadro femenino de Roland Garros, con la eliminación de la polaca Iga Swatek, octava favorita y defensora del título a manos de la griega Maria Sakkari, que le venció 6-4 y 6-4 en 1 hora y 35 minutos, para disputar su primera semifinal de un Grand Slam, informaron este miércoles este medios locales.

Sakkari, 18 del mundo a sus 25 años, residente en Barcelona, se unió a la fiesta del tenis heleno, que un día antes festejaba la clasificación para semifinales en el cuadro masculino de Stefanos Tsitsipas, quinta raqueta del circuito.

La griega pudo contra Swiatek, la favorita de mayor rango que quedaba en liza, que se había anotado el torneo en 2020 sin perder un set y tampoco había cedido ninguno hasta ahora. La última vez que la polaca dejaba escapar una manga en Roland Garros fue en 2019.

Sakk ATTACK 💥

No.17 seed Maria Sakkari breaks Iga Swiatek’s consecutive sets won streak at ⓶⓶, taking the first 6-4. #RolandGarros pic.twitter.com/Kvzbi7qXxw

