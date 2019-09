Saint Nicolas y Bautista Cristiano se enfrentarán en inauguración Copa Intercolegial Futsal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los equipos representativos del Saint Nicholas School, de La Romana y el Colegio Bautista Cristiano (CBC), de la capital, se enfrentarán este sábado, a partir de las 3:00 de la tarde, en un partido correspondiente al Grupo C, en la jornada inaugural de la etapa de Santo Domingo de la Copa Intercolegial Claro de Futsal masculino 2019, que tendrá como escenario las instalaciones del Santa Fé Fútbol Club, de esta ciudad.

A la misma hora, Shalom (La Romana) se medirá a Mindful, en el Grupo D y Saint Michaels jugará contra Punta Cana International, en Grupo H.

A las 4:00 p.m., los encuentros programados son, Loyola vs. Follow Me, en el Grupo H; International School vs. Saint Joseph, en el Grupo D y King Christian vs. Babeque, en el Grupo C.

En los juegos señalados para las 5:00 p.m., Notre Dame se enfrentará a Ashton, en el Grupo A; San Judas Tadeo a Ergos, en el Grupo E y American School a De la Salle, en el Grupo F.

Para concluir la jornada sabatina, a las 6:00 p.m., Saint George se medirá a Escuela Nueva, en el Grupo F; Apostolado a San Pío X, en el Grupo E y New Horizons a Centro Educativo Los Prados (CELP), en el Grupo A.

La fase de Santiago se iniciará el próximo martes a las 4:00 de la tarde, en las instalaciones del Instituto Iberia, de Santiago.

En el certamen participarán 64 colegios, 48 de Santo Domingo, La Romana y Punta Cana, en la etapa capitaleña y 20 centro educativos en la fase cibaeña, que tendrá grupos en Santiago y Jarabacoa.

En los grupos de Santiago competirán colegios de Santiago, Moca y Puerto Plata, mientras que en los grupos de Jarabacoa participarán colegios de esta localidad.

En la ronda preliminar, los equipos competirán divididos en 14 grupos de 4 equipos cada uno y 2 grupos de 3, bajo el sistema de Todos contra Todos.

A la segunda fase avanzarán los equipos que ocupen los primeros dos lugares de su grupo, aunque habrá grupos en que clasificarán los equipos que finalicen en los primeros 3 puestos y otros en que sólo clasificará el equipo que ocupe la primera posición.

El actual campeón del evento es Notre Dame, de Santo Domingo, que venció en la gran final nacional al Santiago Christian, campeón de la etapa cibaeña.

La Plataforma Intercolegial Claro comprende torneos anuales en las disciplinas de Futbol de Sala Femenino y Masculino, Baloncesto Masculino y Voleibol Femenino.

Está dirigido exclusivamente a colegios a nivel nacional y la participación es completamente gratuita.

Bajo el slogan de “la tarea es triunfar”, la plataforma Intercolegial Claro reúne cada año a más de 80,000 espectadores, que cada semana dan seguimiento a los más de 2,800 jóvenes de los principales colegios del país, de edades entre los 12 y los 18 años de edad, que luchan por demostrar sus habilidades deportivas.

Anuncios

Relacionado