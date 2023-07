Sacramento firma cuatro años a Colby Jones

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Tras ser elegido en la posición número 34 del pasado draft, Colby Jones ha garantizado su presencia en la NBA. Según informa Shams Charania, periodista de The Athletic, el escolta ha firmado un contrato de cuatro temporadas con los Sacramento Kings, en las que recibirá un salario total de 8,8 millones de dólares.

Esta cuatro temporadas, no obstante, no son seguras. Jones tiene garantizado su acuerdo para los cursos 23-24 y 24-25, pero el 25-26 no está garantizado y el 26-27 está recogido como una opción de equipo que Sacramento podrá decidir si ejerce hasta el 29 de junio de 2026. Por tanto, Colby tiene asegurado un sueldo de 4,1 millones, y tendrá que tratar de ganarse el resto de lo firmado con su rendimiento durante los dos primeros años.

Para ello, tendrá que aprovechar las virtudes que le han llevado a ser elegido al inicio de la segunda ronda, como su buena lectura de juego, su capacidad para anotar desde la media distancia, y las buenas condiciones atléticas que le hacen un buen reboteador para su posición y un buen defensor. Además, deberá demostrar que la mejora que mostró en su tiro exterior en su último año en Xavier no ha sido casualidad (pasó de un 30,3% en los dos primeros cursos a un 37,8% en el tercero), así como tratar de mejorar su habilidad con el balón.

