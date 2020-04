Sácale el brillo a tus zapatos

Tanto que has caminado, tan lejos que has llegado y cuanto has dejado para llegar donde estas. Hoy quiero que limpies esos zapatos que te han acompañado en este proceso, que puedas hacer brillar esa historia que tanto dolor te ha traído, pero también que tantos logros te ha permitido experimentar.

Pongamos de moda el hacer brillar nuestras cicatrices, ellas gritan lo fuerte que eres. Que se escuchen en todo el país tus fracasos, estos son la base de tus triunfos y que salgan en todas las redes sociales tus miedos, estos fueron el impulso para derribar la muralla de la mediocridad.

Como leí ayer en un libro: El dolor empuja hasta que la visión jala. Asegúrate de que detrás del dolor haya un sueño o una meta tan grande que esta sea el motor para avanzar y no quedarte estancado en el pueblo del llanto y la decepción, que lo único que hace es retrasar nuestra bendición.

Te aseguro que después que cruces el desierto, muchos harán fila para escuchar tu testimonio y para confirmar que estás hecho de un material que no se rompe, que no se quiebra, que no se desgasta. Enorgullécete de cada carretera transitada y de cada autobús que perdiste porque absolutamente todo será parte del brillo en tus zapatos.

¡Todo habrá valido la pena!

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

