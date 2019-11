Sabrina Estepan apuesta a la bachata porque el género le permite comunicar lo que quiere decir

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La actriz y cantante dominicana Sabrina Estepan decidió apostar a la bachata porque aseguró que este género musical le permite comunicar las cosas que ella quiere decir en sus canciones.

“Sé que no es la decisión más popular en este momento, pero sé qué es lo que dicta mi corazón hacer, primero siento que hay un gran target de público que va a apreciar lo que estoy haciendo y es lo que como persona en mi interior quiero comunicar, y es el género que comunica lo que quiero decir”, sostuvo la interprete en entrevista para Música Press, que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.‘

Estepan destacó que está promocionando la canción “Te vas a arrepentir”, composición de el cubano José Luis Piloto y el tema cuenta con los arreglos de Jaime Estepan y Oscar Micheli.

La interprete dominicana refirió que con este tema siente que logra su afianzamiento en este género musical y resaltó el gran sonido y melodía que han impregnado a su interpretación las guitarras de los maestros Iván Carbuccia y Mártires de León, lo cual da el color que el público podrá disfrutar.

La actriz refirió que “canto bachata porque siento que, aunque no tenga todo el swing, me queda y me gusta el estilo, además de que la puedo hacer con la altura y el respeto que merece esta música”.

Estepan argumentó que el disco lo domina excelentemente bien y expresó que hay músicos e interpretes que no se preocupan por las formas y estilos de cantar cada género y se pasan de un ritmo a otro sin tomar aspectos importantes en cuenta.

