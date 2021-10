Saborea Higüey presentará segunda muestra Gastronómica en octubre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Higüey.- La Alcaldía del Municipio Higüey presentó ayer la segunda muestra Gastronómica “Saborea Higüey”, dedicada en honor al Ingeniero Darío Yunes, y en conmemoración al Día de la Raza,

con el propósito de dar a conocer los nuevos platos, degustaciones y sabores de la gastronomía higüeyana.

Un comunicado de prensa indica que la presentación tendrá efecto los días 9 y 10 de octubre del presente año, desde las 9:00 de la mañana, a 5:00 de la tarde, en la calle Agustín Guerrero, frente al Ayuntamiento, donde habrá un ambiente familiar, cultural y gastronómico, para que la población pueda degustar de todos los platos autóctonos de la provincia La Altagracia, además, presentaciones artísticas e invitados especiales.

El director de Gastronomía de la Alcaldía de Higüey, Félix Pión, dijo que “nos honra presentar esta segunda muestra u oferta gastronómica que tiene Higüey, donde estaremos proyectando los nuevos establecimientos y sus productos gastronómicos y artesanales de Saborea Higüey como también dar a conocer las nuevas ofertas incorporadas a la Ruta Gastronómica y Cultural como consecuencia de los diversos talleres y orientaciones dadas por el equipo de Saborea Higüey.

Por su parte, el alcalde del municipio Higüey, Rafael Barón Duluc (Cholitín), significó que el trabajo que se ha venido realizando con Saborea Higüey ha sido satisfactorio, de orgullo y gran provecho para todos los higüeyanos y Altagracianos.

“Era tiempo de que nuestro amado pueblo estuviera bien representado y hoy nos place ver y anunciarle que esta ruta gastronómica tiene aspecto nacional e internacional”, sostuvo.

El alcalde Barón Duluc instó y felicitó a los nuevos integrantes de Saborea Higüey a no rendirse y hacer de este proyecto, que hoy es una realidad como suyo, “les motivó a no rendirse, apostar y creer en lo nuestro, en nuestra gastronomía Higüeyana, los inicios no son fáciles, pero son posibles con gran esfuerzo y sacrificio”.

Para nadie es un secreto que los artesanos y de nuestro país han sido olvidados, pero esta ruta gastronómica ha venido a cambiar esa percepción, puntualizó el alcalde.

Durante la presentación, además del alcalde doctor Rafael Barón Duluc (Cholitín); Félix Pión, director gastronómico del cabildo, Lic. Joel Rijo Benzo, Director de Políticas Locales;

Yesica Reyes, representante de los nuevos artesanos de Saborea Higüey; Francisco Alberto Palacio (Baby), representante del Caballo Paso Higüeyano; Lilian Castillo, creadora de las artes y pinturas de Saborea Higüey, el actor Anderson Mercedes y Juancito Pérez productor de Cine, entre otros.

Relacionado