Sabonis sin fecha de regreso con los Pacers de Indiana

EL NUEVO DIARIO, INERNACIONAL.- La reanudación del curso 2019-20 se complicó mucho para Indiana Pacers el 25 de julio, día en el que conocimos que Domantas Sabonis abandonaba la burbuja de Orlando a causa de una fascitis plantar en su pie izquierdo. El lituano, con un promedio de 18,5 puntos, 12,4 rebotes y 5 asistencias, es pieza clave en el esquema de Nate McMillan, quien por ahora tiene claro que pensar en su vuelta prácticamente carece de sentido al no tener un calendario al que agarrarse.

Para ser exactos, el entrenador de la franquicia de Indianapolis ha asegurado que su jugador “aún está lejos” de regresar a las canchas en declaraciones a Indy Star. No sorprende. La lesión que sufre Sabonis es una de esas cuya recuperación no entiende de tiempos. No es una rotura al uso, sino que se trata de una dolencia de la que se debe esperar su evolución.

Ante esta situación, Indiana se prepara para lo que podría ser una participación completa en Disney World sin contar con Sabonis. En el primer partido, disputado ante Philadelphia 76ers, se llevaron un enorme triunfo con 53 puntos de T.J. Warren. Fue un claro ejemplo de que están listos para pelear bajo cualquier circunstancia, pero no es menos verdad que si tuviesen a Sabonis sus oportunidades en la burbuja crecerían.

Brogdon, duda ante los Wizards

Quien sí podría estar ante los capitolinos en el siguiente partido es Malcolm Brogdon. El base se perdió el primer partido aquejado de molestias en el cuello. Nate McMillan señala que dependerá de cómo se encuentre antes del inicio del choque. “Veremos cómo se siente mañana por la mañana cuando se despierte”, declara. Cabe recordar que Brogdon se incorporó a la burbuja después de superar el coronavirus, lo cual le hizo decidir que entrenaría con mascarilla junto a sus compañeros.

