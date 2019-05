Sabina y Fito Páez, un lujo para Kany García en su disco “Contra el viento”

“Reunir a Páez y Sabina es lo que hace distintivo al disco, no sé si alguien lo había conseguido hasta ahora”, señala en entrevista con Efe la cantautora puertorriqueña, que asegura que su sexto álbum nace sin la necesidad de seguir las tendencias del mercado.

García dijo que se trata de un trabajo que fluyó solo y que el haber contado con colaboraciones de tan alto nivel fue fruto de la causalidad, en referencia a las ilustraciones de Joaquín Sabina y la canción con Torres, a lo que hay que sumar la participación de la compositora mexicana Natalia Lafourcade.

“El disco es además una novedad por incluir duetos solo con cantautores”, dijo García, para quien “Contra el viento” es un trabajo que sirve para dar respuesta “a cualquier momento de la vida”.

La puertorriqueña aseguró que “Contra el viento” es un disco que puede ayudar a humanizar a la gente y responde a cualquier estado de ánimo.

“Remamos”, junto a la cantante y Natalia Lafourcade, recordó que surge después de que durante el tiempo en que trabajaba en su disco escuchaba a la compositora mexicana, lo que le llevó a invitarle a unirse en una canción.

Recordó que la mexicana estaba disfrutando de un año sabático, pero que quiso unirse a su proyecto, lo que habla mucho, dijo, de la fe de la artista en este trabajo de la cantautora boricua.

Sobre la colaboración junto a Tommy Torres que dio luz a “Quédate”, señaló que fue un caso contrario al de Natalia Lafourcade, ya que fue el cantante sanjuanero el que se dirigió a ella para hacer algo juntos.

“Tenía el disco casi terminado y recibí su llamada. Me dijo que escribiéramos, no se sabía para quién, si para él o para mí. Cantamos y el tema llegó de forma inesperada”, rememoró la artista, para quien no fue un problema incluir la canción una vez que el disco estaba ya prácticamente armado.

La colaboración con el argentino Páez en el tema “Las palabras” surge de noviembre pasado, cuándo coincide con el artista en la ciudad estadounidense de Las Vegas, donde el sudamericano le dijo que quería entrar en su carrera con una colaboración.

“Lo tomé por un honor”, dijo la puertorriqueña, para quien Páez es prácticamente una leyenda viviente.

“Las palabras”, el título de una canción que rememora algo importante en la vida de las personas, según asegura.

“Hay palabras que me encantan, como gracias, o como perdón, esta última que cuesta más decirla en muchas ocasiones”, sostuvo la cantante, para quien malas palabras como “no sirves” o “no lo vas a conseguir” son las que más se quedan grabadas en la memoria de las personas.

Cada una de las canciones de “Contra el viento” está precedida por un comentario personal realizado por una mujer con quien Kany se identifica, entre ellas, Shela, su madre, la española Rozalén o la cantante de protesta argentina ya fallecida Mercedes Sosa.

García también se refirió a la situación por la que atraviesa Puerto Rico después del golpe que supuso el huracán María de septiembre de 2017.

Dijo que las cosas no son fáciles y en especial para Puerto Rico, un territorio que definió como una colonia de los Estados Unidos donde “las decisiones dependen de otros”.

También tuvo palabras para la comunidad LGBT en la isla, donde dijo que a pesar de haberse avanzado en cuestión de igualdad para las personas con diferente orientación sexual queda mucho por hacer.

“Hay que trabajar hasta que haya total igualdad”, dijo la cantante, que en 2016 aprovechó las redes sociales para revelar su homosexualidad y tomarse una fotografía con su pareja.

También dijo que se nota un avance en la igualdad entre hombre y mujer, pero matizó que todavía hay mucho por hacer.