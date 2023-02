Sabina suma un sexto concierto en Buenos Aires tras agotar primeros shows

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- Joaquín Sabina sumó un sexto concierto en Buenos Aires, en el marco de su gira “Contra todo pronóstico” con la que recalará en Argentina en marzo próximo, tras agotarse las entradas de los shows ya programados, informó este miércoles Sony Music.

“Joaquín Sabina lleva cinco Movistar Arena agotados, por esta razón y a pedido del público se confirma un nuevo y último concierto para el día sábado 25 de marzo en dicha Arena”, especificó la casa discográfica en una nota de prensa, en la que se detalló que Las entradas para la nueva fecha se pondrán a la venta este jueves.

Desde que en noviembre pasado se anunció que el cantautor español, que cumplirá 74 años el 12 de febrero, actuaría el 12 de marzo de 2023 en la capital argentina, el fervor por lograr una localidad ya ha llevado a agregar cinco shows más.

Si bien la discográfica remarca que se agotaron todas las entradas de los primeros cinco conciertos, la página de venta de boletos aún permitía este miércoles localizar algunas para los recitales del 12 y 27 de marzo.

El paso de la última gira de Sabina por Argentina incluye además una función en Córdoba el 18 de marzo, con localidades casi agotadas, y otra en Rosario el día 29 del mismo mes, para la que todavía se pueden encontrar entradas.

Joaquín Sabina siempre ha mantenido una relación muy especial con el Río de la Plata y, en particular, con Argentina, país al que dedicó canciones como “Dieguitos y Mafaldas” o “Con la frente marchita” y versos como “Buenos Aires me mata” dentro de su tema “Yo me bajo en Atocha”.

El tour “Contra todo pronóstico” arrancará el 25 de febrero en Costa Rica y recorrerá diversos países de Latinoamérica, España y Centroamérica.

