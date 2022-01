Sabina de la Rosa, primera mujer en dirigir Federación de MotoTaxi en RD

Comparte esta noticia

La líder sindical obtuvo 77 de 105 votos.

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Como un hecho histórico fue recibido en la provincia de Puerto Plata el triunfo ayer de Sabina de la Rosa en la Federación de MotoTaxi, quien se convierte de paso en la primera mujer en dirigir una institución de tal actividad en el país.

De acuerdo a datos, De La Rosa habría obtenido alrededor del 73% de los votos, candidatura que recibió el apoyo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La comisión electoral estuvo compuesta por Luis Bencosme, Pablo Castillo, Anival Polanco, Mario Almonte y Jorge Lopez.

Los resultados finales, Sabina de la Rosa 77 votos, Ramón Martín 15 votos, José Luis Medina 12 votos y 1 voto nulo.

“Tengo un doble compromiso, por ser la primera mujer en el país en dirigir una institución en el que siempre ha sido dirigida por hombres, soy mujer y no puedo fallar a esta oportunidad que me ha dado Dios y todos los me dieron la confianza con su voto”, dijo De La Rosa.

