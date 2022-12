¿Sabías que un dominicano tiene importante rol en la película Black Panther: Wakanda Forever?

Por: Roberto Carlos Féliz.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Se trata de Manuel Chávez, de 12 años de edad, quien interpreta a la versión joven del personaje de Namor el Submarinero, quien es el villano de la película y lo interpreta en su versión adulta el mexicano Ténoch Huerta.

Chávez nació en la ciudad de Nueva York, hijo de madre dominicana y padre ecuatoriano. Este filme, secuela de Black Panther (2018), es su primer trabajo interpretativo.

El joven afirmó que fue muy divertido y emocionante trabajar con Marvel, ya que Black Panther es su película de superhéroes favorita y fue muy agradable ser parte de ella.

Su progenitora afirma que llegó a este trabajo gracias al estar registrado en agencias para actores ‘‘Recibí un correo electrónico en la primavera del 2021 donde me pedían una foto del niño, ya que lo tenemos en las agencias Actors Network y Actors Access, en esta última página lo encontraron. Luego les envié tres videos y una semana después me llamaron y me dijeron que estaban interesados”.

Añadió que aunque sabían que era una película, no tenían idea de que se tratara de una gran producción de los estudios Marvel, y duraron un año completo en conversaciones y envío de videos.

Explicó también que esta experiencia le hizo descubrir a Manuel que desea continuar trabajando en la industria del cine, pero por ahora no hay película en carpeta, pero el novel actor seguirá realizando audiciones tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos.

Argumento de la película

Tras la muerte del rey T’Challa, la reina Ramonda y sus subditos: Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje, luchan por proteger su nación de las potencias mundiales que aprovechan la debilidad de Wakanda sin Black Panther. Mientras los wakandeses se esfuerzan por afrontar su futuro inminente, los héroes deben unirse con la ayuda de la Perra de Guerra Nakia y Everett Ross y crear un nuevo camino para el reino del vibranium.

Esta producción está dirigida por Ryan Coogler, coescrita por este junto a Joe Robert Cole, y está protagonizada por Letitia Wright, Angela Bassett, Ténoch Huerta, Dominique Thorne, Martin Freeman, Lupita Nyong’o, Winston Duke y Danai Gurira.

