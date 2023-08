¿Sabías que en RD existe un vehículo eléctrico que puede suplir energía a tu casa durante tres días?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Skywell ET5, es el vehículo eléctrico perfecto para un país en el que reinan los apagones, ya que una de las peculiaridades de esta maravillosa SUV es que con solo el 80% de su carga puede suministrar electricidad a una casa durante tres días consecutivos.

La información la ofreció Robert García, ejecutivo de negocio de la marca en República Dominicana, tras afirmar que la batería de este vehículo realiza la función de 72 inversores de un kilo, lo que le aporta una autonomía de 520 kilómetros.

“La guagua tiene un adaptador que tú la conectas del nivel dos y la programas en modo camping, ella te permite sacar electricidad de la guagua, pero no un ratito, por tres días, porque la batería es como si fueran 72 inversores de un kilo. Pero no para mover una nevera y dos bombillos, no, la casa completa; o sea, es un superinversor”, narró.

Al ser entrevistado en el programa “Con el Tanque Full”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el ejecutivo de Solectric, distribuidor oficial de la marca, detalló que el ET5 cuenta con dos puertos de carga que llevan la batería al 100% en un promedio de cinco a seis horas.

(Ver programa).

De igual forma, manifestó que pese a que el ET5 cuenta con un modelo europeo, ha alcanzado gran popularidad en América Latina y Estados Unidos, debido a que está preparado para recorrer una gran variedad de terrenos.

Expuso que es perfecta para la ciudad, ya que en medio de los tapones en vez de consumir, la carga se regenera, por lo que el conductor no debe temer al momento de adquirirla.

Durante el diálogo, el ejecutivo reconoció que el costo de este SUV eléctrico, que ronda los $64,900 dólares, es un poco elevado y que el mercado está lleno de vehículos a mejor costo; sin embargo, garantizó que ninguno cuenta con respaldo que tiene Skywell.

