(VIDEO) ¿Qué hacer durante y después de un terremoto? ¿Y si quedas atrapado?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Te damos unos consejos para que lo apliques durante y después de un terremoto o temblor, y también por si quedas atrapado. Te puede salvar la vida.

Durante

Si ocurre un terremoto, controla los nervios, no grites, no corras, no te alarmes.

No empujes a nadie, no te metas debajo de la cama ni arriba de ella. Conserva la calma.

Si estás dentro de la casa, ponte al lado de los muebles, mesas o electrodomésticos. También puedes arrimarte a la estufa o a la nevera con la puerta abierta.

Si estás en la escuela, colócate al lado de mesas, sillas o casilleros. Lo importante es dejar un espacio entre tú y el objeto, de manera que si se cae algo, te deje un hueco por donde puedas respirar y escapar.

Si estás en un patio, aléjate de los edificios.

Si estás en la calle, aléjate de las construcciones y del tendido eléctrico. Puedes acostarte junto a vehículos estacionados. Busca sitios despejados.

Si estás en un edificio, no corras ni uses elevadores. Cúbrete la cabeza cuando camines, y ten mucha precaución porque pueden caerte cristales o pedazos del techo.

No te pongas cerca de ventanas, ni debajo del marco de la puerta. Si puedes, sal a la calle. Si no puedes, siéntate en posición fetal con las manos sobre la cabeza, al lado de sillas, mesas u otros objetos.

Después

Una vez pase el terremoto, cierra la llave del gas y del agua, desenchufa los aparatos eléctricos, y no enciendas las luces

Si sales a la intemperie, protégete la cabeza con tus manos sobre ella, lejos de las edificaciones y de los cables eléctricos.

Si estás en la escuela, obedece a los maestros.

Atrapado

Si te quedas atrapado, conserva la calma, evita el pánico, respira hondo, confía en el cielo y en las autoridades. No pidas ayuda gritando.

Golpea las paredes, tuberías, suelo o pilares.

Si están en un grupo, trata de calmar y tranquilizar a los demás. Colaboren entre todos, ayudándose mutuamente.

