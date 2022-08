Saber cuidarse

Comparte esta noticia

Por lo regular se dice que nadie es bueno cuidándose así mismo. Eso no significa en modo alguno que no se haga. La expresión está más referida a indicar que casi nunca se es autocrítico y que no siempre se saben medir las consecuencias.

Gobernar es tarea complicada. En época de crisis y con grandes deudas sociales es mucho más. Sobre todo, con muchas demandas y pocas disponibilidades.

El presidente Luis Abinader en once días agota sus dos primeros años en el poder. Esta remoción de funcionarios puede tener más de una lectura.

Una primera, eliminar ruidos y procurar mejores resultados; y una segunda, reposicionarse para los dos últimos y difíciles años en el actual período. Y obviamente, pensando al 2024.

