Rybakina sorprende a Halep y jugará la final de Wimbledon

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- Pese a todos sus esfuerzos por evitar que los rusos jugaran en Wimbledon, en la final de este sábado en el All England Club habrá una tenista nacida en Moscú. Elena Rybakina, nacionalizada kazaja, pero de origen ruso, sorprendió este jueves a la rumana Simona Halep (6-3 y 6-3) y jugará su primera final de Wimbledon.

La kazaja, que nunca había pasado de cuartos de final de un Grand Slam, le pegó un meneo a Halep, que llegaba aquí con una racha de doce partidos sin perder en Wimbledon.

La rumana no conocía la derrota en el All England Club desde la edición de 2018, puesto que ganó la de 2019 y no se presentó por lesión a la del año pasado (la de 2020 se suspendió por la pandemia).

Halep era favorita en el duelo ante Rybakina, con la ventaja de haberla batido en sus dos últimos choques, en el US Open 2021 y en Dubai 2020, pero la kazaja, gracias a cómo aprovechó los segundos saques de la rumana, se hizo con el encuentro por la vía rápida.

Rybakina ganó 20 puntos sobre el segundo saque de Halep y solo concedió un punto de ‘break’ con el suyo. Además, Halep cometió nueve doble faltas que la lastraron en un partido que se le fue demasiado rápido.

En apenas una hora y cuarto, Halep, que venía de no perder un set en todo el torneo y de dejar en el camino a la española Paula Badosa y la estadounidense Amanada Anisimova, rompió su racha de triunfos en el All England Club.

Rybakina solo ha ganado dos títulos en su carrera, pero este sábado luchará por el más importante de todos. Se medirá en la final de Wimbledon a la tunecina Ons Jabeur, que derrotó a la alemana Tatjana Maria en tres sets. Este será el cuarto enfrentamiento entre Rybakina y Jabeur, con ventaja en el cara a cara de 2-1 para la tunecina. Jabeur le derrotó el año pasado en Chicago y Dubai, ambos en cemento, y Rybakina le venció, también en cemento, en Wuhan en 2019.

