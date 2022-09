Ryan Reynolds anuncia que Hugh Jackman volverá a ser Wolverine en Deadpool 3

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Como ya es de costumbre, Ryan Reynolds usó su cuenta de Instagram para brindar un update sobre su nueva película “Deadpool 3” de una manera cómica, soltando una pequeña bomba que ha causado alboroto entre los millones de fans del personaje.

Wolverine posiblemente el miembro más famoso de los X-Men, hará su debut en el Universo Marvel y será interpretado de nuevo por el aclamado actor Hugh Jackman.

Jackman, quien saltó a la fama cuando interpretó a Wolverine en “X-Men” (2000), se había retirado oficialmente del papel luego de “Logan”, película en la que cerraba casi 20 años interpretando el papel.

A la confirmación de la aparición de Wolverine se suma la respuesta en Twitter de John Krasinski a la noticia, donde dijo “Esperen, ¿es esta nuestra película?”, lo que podría significar la aparición del Sr. Fantástico en el film.

Krasinski ya debutó en el papel de Reed Richards en un cameo en “Doctor Strange and The Multiverse of Madness”, lo que sumado a la noticia del retorno de Jackman, también pondría fin a los rumores de casting del personaje.

Deadpool 3 saldrá a las sales de cine el 6 de septiembre del 2024, y tras estos videos en redes el hype por el filme se ha incrementado en menos de 24 horas entre los fans.

