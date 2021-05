Ryan Milo y Milly Quezada estrenan nueva versión de “Entre tu cuerpo y el mío”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista puertorriqueño Ryan Milo se une a la gran Milly Quezada para presentar su nuevo sencillo, una versión del exitoso tema “Entre tu cuerpo y el mío”, transformado en una romántica bachata.

“Para mí es un lujo y un sueño materializado poder realizar mi primera colaboración acompañado de la grandiosa Milly Quezada. Durante la grabación del video hasta el resultado final, han sido momentos repletos de buenas vibras y emociones. Siento mucho agradecimiento hacia Milly por confiar, apoyar mi talento y creer en mí, desde hoy hasta la eternidad estaré en profundo agradecimiento”, comenta el intérprete.

El arreglo musical de esta pieza musical estuvo a cargo del productor y arreglista Ambiorix Francisco bajo la composición de Gustavo Márquez. La locación fue en Ruinas de Engombe en Santo Domingo con producción de Dave Laureano y dirección de Luis Gómez. Ryan y Milly se ven rodeados de estructuras históricas y llenas de verdor donde ambos artistas dejan fluir su naturalidad y estas letras que emanan romance.

“Me pareció formidable la oportunidad de poder ser un trampolín para talentos jóvenes como Ryan Milo que se lanza con un proyecto muy ambicioso con esta canción que ha sido muy acertada… Yo le deseo todo el éxito del mundo. La interpretación de Ryan es maravillosa, hacen falta talentos y voces como la de él y que yo pueda ser partícipe como artista invitada en esta producción, le estoy agradecida. Me da mucha ilusión poder ser protagonista de su carrera que algún día le va a dar frutos extraordinarios, porque es un artista dedicado, pero sobre todo con voz y carisma, eso no lo tiene todo el mundo y no se puede comprar. Es un logro fantástico del arreglista en tiempos donde la bachata ha sido proclamada patrimonio cultural de la humanidad”, puntualiza la artista quien este año cumple 45 años en la industria musical.

“Entre tu cuerpo y el mío” fue popularizado en 1995 en la voz de la intérprete dominicana, siendo un tema que con el pasar de los años sigue con fuerza entre las distintas generaciones, y que hoy renace con la unión de las voces de Ryan y Milly.

Este sencillo, que hará suspirar a más de uno y cuyo video está en YouTube, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Ryan Milo se apresta para lanzar su primera producción musical “Como Olvidar: Back To The 90´s”, a finales de mayo.