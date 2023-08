Ryan Crouser se cuelga el oro en peso con récord de los Mundiales

EL NUEVO DIARIO, BUDAPEST.- El estadounidense Ryan Crouser revalidó su corona de campeón del mundo de lanzamiento de peso en Budapest con 23.51 metros, récord de la historia de los Mundiales, secundado en el podio por el italiano Leonardo Fabbri y su compatriota Joe Kovacs.

Ryan Crouser, que batió el récord del mundo el pasado 27 de mayo en Los Ángeles estableciendo la nueva plusmarca en 23.56 metros, se impuso en Budapest con un mejor lanzamiento de 23.51 que dejó para el final, sin ninguna otra prueba en la pista y con todo el público del Centro Nacional de Atletismo centrando sus miradas en él.

«Ha sido duro. El último lanzamiento fue una prueba de todo el trabajo exigente realizado en los últimos tiempos y de la dedicación del último año, así que con todo lo que ha pasado ha sido un lanzamiento fenomenal», dijo Crouser, en conferencia de prensa.

«Han sido los veinte días más estresantes de mi vida. La semana antes de irme me desperté con dolor en la pantorrilla y pensamos que tenía un desgarro parcial en la pantorrilla. Lo tratamos así, pero después de diez días sin mejoría hicimos que me viera un médico y nos dijo que tenía dos coágulos de sangre. Por suerte, conté con la ayuda de un gran equipo médico que me puso a salvo para volar, así que fue un alivio llegar hasta Budapest, a pesar de no haberme entrenado ni preparado adecuadamente las últimas semanas», confesó.

«Aún así, ha sido la mejor actuación de mi vida teniendo en cuenta los problemas de salud, el estrés y todo lo demás. No ha sido un récord mundial, pero para mí sí», concluyó.

El atleta estadounidense, de 30 años, llegó a Budapest con ocho de las diez mejores marcas del año y ante un estadio casi abarrotado levantó los brazos de vencedor tras dominar el concurso desde el inicio.

Con su victoria, Ryan Crouser amplía un palmarés que también incluye dos oros olímpicos (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020), el oro mundial de Eugene 2022 y las medallas de plata en el Mundial de Doha 2019 y en pista cubierta de Belgrado 2022.

Segundo fue el italiano Leonardo Fabbri, que, con 22.34 metros, se colgó la plata con su mejor marca personal.

El tercer cajón del podio lo ocupó el estadounidense Joe Kovacs, subcampeón del mundo en Eugene 2022 pero que en esta ocasión, con 22.12 metros, se colgó el bronce.